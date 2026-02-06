Sun PhuQuoc Airways tiếp tục dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam về chỉ số đúng giờ tháng 01/2026

(Ngày Nay) - Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tiếp tục là hãng hàng không bay đúng giờ nhất Việt Nam tháng 01/2026, với chỉ số đúng giờ (OTP) đạt 87,9%. Đặc biệt, hãng ghi dấu ấn tuyệt đối với tỷ lệ hủy chuyến là 0%, khẳng định uy tín và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn cao điểm đầu năm 2026.

Giữ vững vị thế dẫn đầu trong mùa cao điểm

Trong tháng 1/2026, thị trường hàng không nội địa đối mặt với áp lực khai thác lớn với tổng cộng 24.333 chuyến bay. Trong khi tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành là 71,1%, Sun PhuQuoc Airways đã đạt con số 87,9%.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp SPA đứng đầu bảng xếp hạng về độ tin cậy. Trước đó, trong tháng 12/2025, hãng cũng đã dẫn đầu với chỉ số OTP đạt 93,5%. Việc duy trì phong độ ổn định qua các tháng cao điểm cuối năm và đầu năm mới là minh chứng cho năng lực vận hành chuyên nghiệp và sự phối hợp nhịp nhàng trong hệ sinh thái của Sun Group.

Cam kết nỗ lực để giữ trọn vẹn tối đa mọi hành trình

Với 1.100 chuyến bay được khai thác trong tháng 1, SPA không để xảy ra bất kỳ trường hợp hủy chuyến nào. Đại diện Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: "Với chúng tôi, 'đúng giờ' không chỉ là một chỉ số thống kê, mà là lời cam kết trân trọng thời gian quý báu của hành khách. SPA nỗ lực để mỗi chuyến công tác đều suôn sẻ và mỗi kỳ nghỉ đều bắt đầu bằng niềm vui trọn vẹn."

Đội bay trẻ và chiến lược mở rộng đầy tiềm năng

Sự thành công về chỉ số vận hành của SPA được hỗ trợ bởi đội tàu bay hiện đại và trẻ nhất Việt Nam. Dự kiến đến cuối tháng 2/2026, hãng sẽ nhanh chóng nâng quy mô lên 9 tàu bay, trong đó có 5 tàu A321NX (A321neo ACF) mới xuất xưởng. Tốc độ phát triển đội bay được đánh giá là nhanh chóng này không chỉ khẳng định năng lực tài chính mà còn nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế.

Theo lộ trình, từ đầu Quý II/2026, SPA sẽ chính thức kết nối Phú Quốc với các điểm đến quốc tế như Đài Bắc, Busan, Singapore, Bangkok và Hongkong; tiếp nối là Mumbai và New Delhi vào Quý III/2026.

Việc Sun Group tiếp nhận vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (PQC) cùng với sự tăng trưởng ổn định của SPA đang tạo nên một nền tảng hạ tầng vững chắc, sẵn sàng đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế trọng điểm, hướng tới Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027.

Là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, Sun PhuQuoc Airways được Sun Group đầu tư và phát triển theo mô hình mạng bay “trục nan”, kết nối trực tiếp Phú Quốc với các trung tâm du lịch – kinh tế trong và ngoài nước bằng các chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý và trải nghiệm liền mạch gắn với hệ sinh thái đảo Ngọc. Hãng đã trở thành một trong số ít hãng hàng không trẻ tại Việt Nam sở hữu hệ sinh thái vận hành khép kín khi liên tiếp hoàn tất các chứng nhận quan trọng của Cục Hàng không Việt Nam, bao gồm Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) với phạm vi khai thác được mở rộng sang các đường bay quốc tế châu Á – Trung Đông, Giấy chứng nhận Cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (ATO), Giấy chứng nhận Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO) và năng định huấn luyện cơ bản cho nhân sự kỹ thuật máy bay mức A1/B1.1+ B2 và B1/B2 cho loại tàu bay A320/A321. Trong tháng 12/2025 vừa qua, SPA đã đạt chỉ số đúng giờ (OTP) 93,5% – mức cao nhất toàn ngành hàng không nội địa.