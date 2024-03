El Nino có thể làm tăng nhiệt độ ở Singapore

Trạm khí tượng Changi của Singapore ghi nhận nhiệt độ trung bình hằng năm vào năm ngoái của nước này là 28,2 độ C, cao hơn 0,4 độ C so với mức trung bình dài hạn, theo đó trở thành năm nóng thứ tư kể từ năm 1929 theo tài liệu do Cơ quan Khí tượng Singapore (MSS) ban hành. Ngày có nhiệt độ cao nhất trong năm ngoái là ngày 13/5 với mức nhiệt 37 độ C, mức nhiệt độ theo ngày cao nhất kể từ năm 1929.

El Nino cũng đã làm tăng nhiệt độ bề mặt biển ở vùng Trung và Đông Thái Bình Dương, nguyên nhân khiến nhiệt độ ở Singapore ấm hơn bình thường vào năm ngoái. Tuy nhiên, MSS lưu ý rằng nhiệt độ nóng nhất thường xảy ra vào khoảng tháng 3 đến tháng 5 khi El Nino suy yếu trong năm tiếp theo.

MSS ước tính nhiệt độ trung bình hằng ngày cả năm của Singapore sẽ tăng lên 28,5 - 32,9 độ C vào cuối thế kỷ này.