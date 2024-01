Elton John gia nhập hàng ngũ huyền thoại sau chiến thắng tại giải Emmy 2024

Với chiến thắng này, Elton John đã trở thành người thứ 19 gia nhập nhóm sở hữu danh hiệu EGOT - những nghệ sĩ ưu tú giành được cả 4 giải thưởng danh giá trong lĩnh vực giải trí gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony.

Trong phát biểu sau khi giành giải, nam danh ca bày tỏ biết ơn mọi người đã ủng hộ ông trong suốt sự nghiệp, đồng thời khẳng định chiếc cúp Emmy lần này là minh chứng cho sức mạnh nghệ thuật và niềm vui mang lại cho cuộc sống của mọi người. Ông chia sẻ: "Hành trình đi đến thời khắc này chứa đầy những đam mê, cống hiến và sự ủng hộ không ngừng nghỉ của người hâm mộ trên toàn thế giới".

Elton John không trực tiếp đến lễ trao giải được do đang hồi phục sau ca phẫu thuật gần đây. Bên cạnh chiếc cúp Emmy trao cho bộ phim tài liệu dài 3 tiếng “Elton John: Farewell from Dodger Stadium” được phát trên dịch vụ truyền phát trực tuyến Disney+, huyền thoại nước Anh đã 5 lần đoạt giải Grammy, lần gần đây nhất là vào năm 2001 với album“Elton John &Tim Rice’s Aida”; 2 giải Oscar cho ca khúc “Can You Feel The Love Tonight” trong bộ phim “The Lion King” năm 1994 và “(I’m Gonna) Love Me Again” trong bộ phim xoay quanh chính cuộc đời ông “Rocketman.”; cùng với đó là 1 giải Tony cho vở nhạc kịch “Aida”.

Trước Elton John, nữ nghệ sĩ Viola Davis đã gia nhập hàng ngũ EGOT khi giành một giải Grammy năm ngoái. Trong số những nghệ sĩ ưu tú khác cũng đứng trong hàng ngũ EGOT có Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson và John Legend.

Elton John giữ kỷ lục đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 33 triệu bản được bán ra cho “Candle in the Wind” năm 1997.

Tại giải Emmy 2024, “Elton John: Farewell from Dodger Stadium” đã đánh bại hàng loạt đối thủ nặng ký khác như chương trình Buổi diễn giữa hiệp của Super Bowl ( Apple Music Super Bowl halftime) với sự tham gia của nữ danh ca Rihanna; lễ trao giải Oscar của đài ABC; lễ trao giải Tony Award của đài CBS và chương trình “Chris Rock: Selective Outrage” của Netflix.