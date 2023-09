Flamingo Holdings – Những thành tựu uy tín sau 28 năm theo đuổi kiến trúc xanh

Trên hành trình gần 3 thập kỷ qua, triết lý xanh bền vững luôn là giá trị cốt lõi dẫn đường mọi chiến lược, kế hoạch và sản phẩm của Flamingo Holdings. Từ một nhà đầu tư và phát triển bất động sản, họ đã nâng tầm thương hiệu trở thành biểu tượng khác biệt và độc nhất trên thị trường.

Kiến trúc độc đáo, hài hòa với tự nhiên, giàu giá trị nhân văn đã đưa Flamingo vươn mình ra thế giới. Với 28 giải thưởng kiến trúc xuất sắc, 20 giải thưởng công trình xanh ấn tượng, 27 giải thưởng điểm đến hàng đầu thế giới, 15 giải thưởng thương hiệu uy tín, hơn 200 giải thưởng về du lịch - lữ hành và hàng loạt giải thưởng nghệ thuật chính là minh chứng cho hành trình khác biệt nhưng đầy tự hào và bản lĩnh ấy.

Hành trình theo đuổi triết lý xanh của Flamingo Holding Group mở đầu với Flamingo Đại Lải Resort nhận danh hiệu Top 10 resort đẹp nhất thế giới do Tạp chí kiến trúc Design Boom bình chọn năm 2014, công trình nổi bật nhất của resort là toà nhà 7 vạn cây xanh Forest In The Sky (FITS) được chứng nhận là “Tòa nhà xanh được yêu thích nhất” bởi Green Solution Awards.

Năm 2017, toà FITS tiếp tục được Tổ chức IFC công nhận đạt 5 chứng chỉ về công trình xanh EDGE nhờ những công nghệ xây dựng xanh tiên phong do Flamingo Holdings phát triển.

Năm 2019, công trình FITS chiến thắng hạng mục Công trình xanh tốt nhất và dự án đáng sống nhấtdo tạp chí Realtimes.vn bình chọn, trở thành biểu tượng cho kiến trúc xanh bền vững của Flamingo nói riêng cũng như thị trường BĐS nghỉ dưỡng nói chung. Cùng năm này, Flamingo Đại Lải nhận giải thưởng Thiên đường tiệc cưới đắt giá nhất châu Ánhờ sở hữu 25 địa điểm tổ chức tiệc cưới sang trọng giữa thiên nhiên không có ở nơi nào khác.

Khởi công cuối năm 2017, Flamingo Cát Bà là bài toán khó tiếp theo của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư sau thành công lớn của dự án tại Đại Lải, kiến trúc xanh bền vững và vịnh Lan Hạ khoáng đạt tạo nên vẻ đẹp đậm chất thơ, giúp dự án liên tục nhận những giải thưởng thiết kế hàng đầu ngay từ lúc còn đang xây dựng.

Năm 2018, Flamingo Cát Bà vinh dự chiến thắng hạng mục thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất Đông Nam Á tại DOT Property, Dự án bất động sản thương mại có kiến trúc cao tầng độc đáo nhất tại giải Bất động sản quốc tế IPA - khu vực châu Á Thái Bình Dương 2019.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư Flamingo Holdings và hai dự án tại Đại Lải, Cát Bà cũng liên tục nhận những giải thưởng quốc tế uy tín như: Giải Công trình Xanh quốc tế Green Solution Awards 2019; Tòa nhà Xanh được yêu thích nhất thế giới; Chứng nhận Khu nghỉ dưỡng chuẩn xanh 2018 - 2020 của Diễn đàn du lịch Đông Nam Á cho Flamingo Đại Lải. Chiến thắng BCI Asia Awards 2019hạng mục Top 10 chủ đầu tư/nhà phát triển hàng đầu châu Á.

Tháng 12/2020, 6 tháng kể từ ngày khai trương, Flamingo Cát Bà đã nhận 4 chứng chỉ công trình xanh EDGE do Tổ chức Tài chính quốc tế IFC. Đây là công trình thứ hai của Flamingo nhận được chứng chỉ quốc tế uy tín này, khẳng định triết lý kiến trúc xanh bền vững, kiến tạo những không gian sống xanh của tập đoàn.

Năm 2021 là thời điểm bùng nổ của dự án Flamingo Cát Bà sau 1 năm đi vào hoạt động, ngày 16/7/2021, Flamingo Cát Bà vinh dự nhận giải “Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất năm” trong khuôn khổ chương trình Dự án đáng sống do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức. Đây là lần thứ hai Flamingo để lại dấu ấn đậm nét trong chương trình bình chọn uy tín này, sau giải Công trình xanh tốt nhất 2019 cho Forest In The Sky thuộc Flamingo Đại Lải.

Tháng 6/2022, Flamingo Holdings đã vượt qua hàng trăm nhà phát triển BĐS khắp thế giới để chiến thắng tại 2 hạng mục quan trọng của giải thưởng BĐS quốc tế International Property Awards: Dự án có kiến trúc cảnh quan xuất sắc nhất châu Á - TBD và Dự án có kiến trúc khu phức hợp xuất sắc nhất châu Á - TBD dành cho dự án Flamingo Ibiza 1 tại Hải Tiến, Thanh Hóa. Sự kiện được hàng loạt tờ báo quốc tế như TIME, AP News, US News đồng loạt đưa tin.

Theo đó, Flamingo nhận được đánh giá cao từ hội đồng chuyên môn nhờ kiến trúc xanh và phong cách “Forest in the Sky” độc đáo mà đội ngũ Kiến trúc sư của Flamingo đã tâm huyết xây dựng từ những ngày đầu tiên. Chiến thắng này nâng tổng số giải thưởng IPA danh giá mà Flamingo Holdings đạt được lên con số 15, những lần đạt giải trước vào các năm 2016, 2017 và 2019 đều là hạng mục quan trọng gồm: "Khu nghỉ dưỡng hàng đầu", “Kiến trúc nghỉ dưỡng đẹp nhất”, “Kiến trúc cảnh quan đẹp nhất”, “Kiến trúc xuất sắc nhất”, “Kiến trúc không gian văn phòng ấn tượng nhất” và “Bất động sản ấn tượng nhất”. Trong năm 2022 Flamingo cũng liên tiếp chiến thắng ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn, trong đó nổi bật là cú đúp giải thưởng Du lịch Asean 2022 và giải Công trình Xanh châu Á FuturArc Green Leadership Awards.

Năm 2023 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của tập Đoàn Flamingo với việc triển khai và ra mắt những công trình trọng điểm tại Tuyên Quang và Thanh Hoá, Ngày 25/4, Flamingo vinh dự chiến thắng 3/4 hạng mục lớn tại Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2023

Cụ thể, dự án Flamingo Đại Lải nhận giải Vàng hạng mục Kiến trúc cảnh quan và Thiết kế Đô thị; Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo và toà nhà Forest in the Sky nhận giải Đồng hạng mục Kiến trúc công cộng; Legend Mansion nhận giải Đồng hạng mục Kiến trúc nhà ở. Không những thế, Tập đoàn Flamingo còn vinh dự được trao giải cống hiến: "Vì sự phát triển kiến trúc" cho những thành quả và nỗ lực sau gần 3 thập kỷ không ngừng sáng tạo và phát triển.

Chỉ 2 tháng sau, Flamingo Holdings tiếp tục được vinh danh tại lễ trao giải Real Estate Asia Awards 2023 tổ chức tại Singapore, dự án Flamingo Golden Hill tại Hà Nam đã nhận giải "Dự án khu đô thị của năm" vào ngày 15/6. Ban tổ chức đánh giá cao những giá trị mà doanh nghiệp đã tạo lập và đây là dự án duy nhất tại Việt Nam được vinh danh, là sự ghi nhận xứng đáng đồng thời cho thấy giá trị của triết lý "bền vững cùng tự nhiên" mà tập đoàn đã theo đuổi suốt 27 năm hình thành và phát triển.

Những giải thưởng uy tín và sự công nhận của giới tinh hoa quốc tế sẽ giúp ngành bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam nhanh chóng bắt kịp tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Những bước đi ấy cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược và khát vọng của Flamingo trong những nỗ lực đưa bản sắc Việt Nam ra biển lớn.

“Ngoài yếu tố lợi nhuận bền vững và hướng tới tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp nhất, thiết kế của Flamingo còn gắn liền với kiến trúc xanh bền vững cùng thiên nhiên. Triết lý này được chúng tôi áp dụng trong mọi dự án, cải tạo không gian xanh, áp dụng công nghệ xanh trong công tác vận hành. Đem đến sự khác biệt đầy tính nhân văn và nghệ thuật. Khắc họa rõ nét “bản sắc Flamingo” trong trái tim khách hàng và đối tác” – Lãnh đạo Flamingo Holdings chia sẻ.