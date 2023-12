‏Flamingo Ibiza Hải Tiến: Tung các chương trình lớn hỗ trợ khách hàng‏

Bắt đầu từ khai trương Flamingo Ibiza Hải Tiến ‏

‏Flamingo Holdings sẽ chính thức đưa Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Ibiza Hải Tiến vào hoạt động trong dịp lễ 30/4 – 1/5 năm 2024, hứa hẹn sẽ mang tới một Hải Tiến năng động, mới lạ, môi trường kinh doanh đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư. Đưa Flamingo Ibiza trở thành Thành phố thương mại, du lịch biển 5 sao sôi động bậc nhất của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, mang lại môi trường sống lý tưởng cùng hệ sinh thái trải nghiệm: CHECK-IN – ĂN UỐNG – VUI CHƠI – SỨC KHỎE – LỄ HỘI, cũng như môi trường kinh doanh nhiều tiềm năng thông qua chuỗi các chương trình, hoạt động độc đáo, được xây dựng bài bản.‏

‏Đây đồng thời cũng là cơ hội Flamingo gửi lời tri ân tới nhân dân, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện hỗ trợ trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển Ibiza Hải Tiến.‏

‏Chương trình là sự khởi đầu, đánh dấu sự phát triển của quần thể nghỉ dưỡng Flamingo Ibiza nói riêng cũng như du lịch Hải Tiến nói chung.‏

‏Tối 20/12 vừa qua, Ibiza Hải Tiến đã tổ chức bữa tiệc cảm ơn địa phương tại nội khu, với khách mời là nhân dân địa phương, đại diện các uỷ ban, đoàn thể xã Hải Tiến như một dấu mốc bắt đầu cho năm du lịch Hải Tiến 2024 sẽ thành công rực rỡ.‏

‏‏Nhiều tiện ích được bổ sung ‏

‏Các công viên, địa điểm check-in với nhiều ý tưởng thiết kế sáng tạo, độc đáo. Khách tham quan sẽ lạc vào thế giới Lalamingo diệu kỳ với các công trình ấn tượng, được thiết kế kỳ công và thi công tinh xảo. Du khách sẽ có những khoảnh khắc có 1-0-2 này như một kỷ niệm đẹp đầy ấn tượng về nơi đây.‏

‏‏Công viên giải trí trong nhà cho mọi lứa tuổi với loạt trò chơi thú vị, năng động, đồng thời là khu vui chơi trẻ em hiếm hoi tại Thanh Hóa với nhiều cấp độ thử thách không giới hạn, giúp rèn luyện thể chất, tạo cảm hứng và kích thích sự sáng tạo, linh hoạt. Công viên biển sôi động - nơi tổ chức các hoạt động thể thao bãi biển, các sự kiện, buổi tiệc náo nhiệt, là trung tâm của thiên đường tiệc tùng Flamingo Ibiza.‏

‏‏Bảo tàng kem đầu tiên tại Thanh Hóa mang lại trải nghiệm mới lạ cho khách tham quan khi lạc vào thế giới của những cây kem mơ mộng, thỏa mãn niềm đam mê thưởng thức “Món ăn hạnh phúc” cho tất cả du khách đến trải nghiệm.‏

‏Bên cạnh đó, Flamingo Holdings được biết đến là đơn vị tiên phong trong việc phát triển 2 trường phái kiến trúc độc đáo “Flamingo Flowers & Forest in the sky” và “Flamingo Art of Colour Design” tại các dự án của mình, giúp con người giao hòa với thiên nhiên trong không gian nghỉ dưỡng trong lành, lý tưởng mà vẫn rực rỡ sắc màu. giúp mang lại sắc thái tươi mới, năng động cho cả quần thể, xoá nhoà mọi ranh giới giữa kiến trúc và nghệ thuật.‏

‏‏‏Những “món quà tri ân” khách hàng độc đáo chỉ có tại Flamingo‏

‏Nhằm hỗ trợ khách hàng sớm đưa sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng vào khai thác kinh doanh cũng như giảm nhẹ khoản đầu tư ban đầu về chi phí, thời gian, công sức. Flamingo đã xây dựng và gửi đến các chủ sở hữu nhiều chương trình quà tặng đặc biệt đối với từng loại hình sản phẩm như: Tặng gói hỗ trợ kinh doanh; tặng gói hoàn thiện nội thất; tặng trang thiết bị gia dụng và đêm nghỉ; hỗ trợ phí dịch vụ và vận hành; hỗ trợ tư vấn thiết kế nội thất…‏

‏Loạt ưu đãi, khuyến mãi thu hút khách du lịch‏

‏Với mục tiêu thu hút đông đảo du khách đến với Quần thể nghỉ dưỡng, giải trí Ibiza Hải Tiến, chủ đầu tư Flamingo đã đưa ra hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn cho du khách đến tham quan trải nghiệm quần thể như: Miễn phí vé vào cửa tại các công viên, điểm check-in, công viên vui chơi giải trí, bảo tàng kem và kẹo ngọt. Chiết khấu đặc biệt cho khách hàng sử dụng các dịch vụ tại Trung tâm nghỉ dưỡng bốn mùa: Spa, Onsen, Sky Bar, bể bơi vô cực...‏

‏‏‏Ngoài ra còn có các chương trình siêu khuyến mại cho dịch vụ ẩm thực: Thực đơn lẩu/nướng trăm món độc đáo được thiết kế bởi những đầu bếp tài hoa nhất của Flamingo. Tạo nên hệ sinh thái ưu đãi ở tất cả các dịch vụ để thu hút khách du lịch thập phương tới Hải Tiến chắc chắn sẽ ghé thăm Flamingo Ibiza.‏

‏Ứng dụng Flamingo On The Go - quản lý, vận hành, đặt dịch vụ ở bất cứ nơi đâu‏

‏Trong thời gian qua, song song với việc hoàn thiện xây dựng dự án, Flamingo Holdings đầu tư mạnh vào ứng dụng ứng dụng quản lý On The Go - nền tảng công nghệ đầu tiên và duy nhất trên thị trường hỗ trợ nhà đầu tư, khách hàng trong việc kinh doanh và vận hành căn hộ nghỉ dưỡng một cách đơn giản, dễ dàng và tối ưu nhất. Ứng dụng dự kiến sẽ được ra mắt đầu quý I/2024.‏

‏Không chỉ dành cho khách hàng mua sản phẩm tại Flamingo. Khi đăng kí qua ứng dụng On The Go, mọi đối tượng khách hàng sử dụng các dịch vụ onsen, bể bơi bốn mùa, gym, spa, dịch vụ bãi biển, ẩm thực, xe điện… đều được hưởng chương trình khuyến mại đặc biệt lên đến 50%. Chương trình được kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn khách tham quan, nghỉ dưỡng tới Flamingo Ibiza Hải Tiến.‏

‏Để đẩy mạnh được hệ sinh thái Flamingo: Cảnh quan tiện ích tuyệt vời, ưu đãi liên tục, ứng dụng hiện đại. Flamingo Ibiza đã lên kế hoạch cho chuỗi sự kiện quảng bá du lịch Hải Tiến 2024.‏

‏Bắt đầu bằng sự kiện thắp sáng cây thông Noel ngày 11/12 vừa qua. Flamingo Ibiza Hải Tiến sẽ tiếp tục triển khai loạt sự kiện, lễ hội kéo dài suốt cả năm, trong đó nổi bật nhất là ngày ra mắt quần thể Ibiza Hải Tiến đúng dịp lễ 30/4 và 1/5. Tiếp nối liên tục bằng các chương trình Lễ hội biển mùa hè, lễ hội bia, lễ hội ẩm thực, show thời trang, show âm nhạc, lễ hội hoá trang và các sự kiện thể thao biển độc đáo tận dụng đường bờ biển đẹp tuyệt vời của Hải Tiến.‏

‏Năm 2024 sẽ đánh dấu những bước tiến lớn của ngành du lịch với sự kiện năm du lịch Quốc gia. Để đón đầu xu hướng chung, chủ đầu tư Flamingo Holdings đang nỗ lực đưa Ibiza Hải Tiến trở thành Thành phố thương mại, du lịch biển 5 sao sôi động bậc nhất của tỉnh Thanh Hóa với dịch vụ đẳng cấp, cảnh quan tinh tế, chuỗi sự kiện và thể thao biển được tổ chức quanh năm hứa hẹn thu hút hàng triệu lượt khách du lịch suốt 4 mùa. Chung tay đưa Hải Tiến trở thành điểm đến ấn tượng trên bản đồ du lịch biển, mang về lợi nhuận bền vững, góp phần phát triển ngành du lịch và nền kinh tế chung của địa phương cũng như cả nước.