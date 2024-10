G-Dragon phát hành album solo sau nhiều năm "ở ẩn"

Lần này sẽ là cơ hội đầu tiên G-Dragon phát hành album solo sau hơn 7 năm kể từ mini album thứ hai mang tên Kwon Ji Yong được ra mắt vào tháng 6/2017. Mới đây, anh đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt tại buổi hòa nhạc riêng của Taeyang vào tháng trước.

Việc G-Dragon xuất hiện trên sân khấu sau một thời gian dài đã tạo ra sự mong đợi lớn cho sự trở lại của anh với vai trò một nghệ sĩ tiêu biểu trong làng nhạc K-pop.

Trước đó, vào đầu tháng này, G-Dragon đã hoàn thành quá trình ghi hình cho chương trình truyền hình You Quiz On The Block của tvN. Theo báo cáo, trong chương trình này, thành viên của BigBang sẽ chia sẻ thông tin về sản phẩm âm nhạc mới của mình.

Sắp tới, G-Dragon cũng dự kiến sẽ biểu diễn cùng 2 thành viên khác của BigBang, Taeyang và Daesung, tại lễ trao giải Mnet Mama Awards diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 22 và 23/11.

Sinh năm 1988, G-Dragon gia nhập YG Entertainment vào năm 2000 khi chỉ mới 12 tuổi. Tuy nhiên, hợp đồng giữa G-Dragon và YG đã kết thúc vào tháng 6/2023. Sau đó, tháng 12, Galaxy Corporation đã tổ chức họp báo để thông báo về việc ký hợp đồng với G-Dragon.

Giám đốc Jo Sung Hae của Galaxy Corporation chính thức tuyên bố: "Tập đoàn Galaxy và nghệ sĩ G-Dragon đã ký hợp đồng độc quyền. G-Dragon và Galaxy, không chỉ là mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công ty, mà là mối quan hệ của những đối tác, những người đồng hành, sẽ tiếp tục đương đầu với những thử thách thậm chí chưa được thực hiện và không thể làm được trên thế giới".

"Hơn nữa, để đi theo con đường mà những người khác chưa đi, chúng tôi sẽ thu hẹp khoảng cách của nhau và phát huy không chỉ khía cạnh vốn có của anh, mà còn cả khía cạnh mà anh ấy chưa từng thể hiện trước đây" - đại diện công ty nói thêm.

Với hơn 15 năm trong ngành và vị thế của mình trong BigBang, G-Dragon đã xây dựng một huyền thoại riêng với hàng loạt hit và album solo thành công, đồng thời tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến thế hệ trẻ và cộng đồng âm nhạc quốc tế. Sự trở lại của anh sau 7 năm vắng bóng hứa hẹn là một sự kiện đáng chờ đợi và đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp nghệ sĩ tài năng này.