Gần 33.000 lượt người vào Lăng viếng Bác trong ngày 2/9

Mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường, song mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trách nhiệm, tận tụy, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân, khách quốc tế, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng mong mỏi được vào Lăng viếng Bác của nhân dân, khách quốc tế, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tăng thời gian mở cửa Lăng Bác trong sáng 2/9; không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự.

Trong ngày 2/9, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tặng các suất quà (gồm nước, bánh mì, sữa) cho du khách đến viếng Lăng Bác.