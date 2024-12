Gia tăng xu hướng sử dụng đèn năng lượng mặt trời tại nông thôn

(Ngày Nay) - Những năm gần đây, tại nhiều vùng quê Việt Nam, việc lắp đặt đèn năng lượng mặt trời trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành xu hướng nổi bật, diện mạo nông thôn từ đó cũng trở nên hiện đại, tiện nghi, an toàn hơn

Đèn năng lượng mặt trời hoạt động dựa trên nguyên lý hiệu ứng quang điện. Các tấm pin mặt trời thu năng lượng mặt trời và sử dụng nó để sạc pin. Các tấm pin cung cấp năng lượng cho đèn LED vào ban đêm để chiếu sáng. Đây được xem là giải pháp chiếu sáng thân thiện với môi trường và rất tiết kiệm năng lượng.

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới gió mùa được tiếp nhận ánh nắng mặt trời quanh năm. Các địa phương hầu như đều có mùa nắng với lượng ánh nắng cao, thuận lợi cho việc phát triển điện năng lượng mặt trời. Theo báo cáo Triển vọng thị trường điện mặt trời toàn cầu giai đoạn 2023 - 2027 (Global Market Outlook For Solar Power) do Hiệp hội Công nghiệp năng lượng mặt trời châu Âu (SPE) công bố năm 2023, Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về công suất năng lượng mặt trời đang vận hành trong năm 2022, khi chiếm đến 19 GW trong tổng 32 GW công suất của cả khu vực, tăng 12% so với năm 2021.

Đèn năng lượng mặt trời dễ dàng vận chuyển và lắp đặt ở bất cứ đâu mà không cần đào hoặc chôn dây cáp như điện lưới quốc gia. Mỗi hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời hoạt động như một thiết bị độc lập.

Về lợi ích của đèn năng lượng mặt trời, có thể nhắc tới những khía cạnh sau:

Thứ nhất, tiết kiệm điện năng và chi phí, không bị ảnh hưởng bởi giá điện tăng. Ngoài ra, vì chúng không cần dây và không phụ thuộc vào điện lưới nên vẫn có thể hoạt động khi có thiên tai và mất điện. Chỉ cần đầu tư 1 lần, đèn có thể sử dụng từ 10 - 15 năm, độ bền cao.

Thứ hai, dùng đèn năng lượng mặt trời góp phần phát triển bền vững, mang lại diện mạo hiện đại cho vùng nông thôn, giảm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, giúp cho việc sinh hoạt của người dân, hoạt động học tập của học sinh không bị gián đoạn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thứ ba, tăng nhận thức cộng đồng về lối sống “xanh”, bảo vệ môi trường.

Chị Phạm Thị Hạnh, xóm 6, xã Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương cho biết: Ngõ vào nhà tôi được lắp tổng cộng 6 đèn năng lượng mặt trời từ 3 năm nay. Trước kia, các hộ gia đình trong cùng ngõ đóng góp tiền để lắp bóng điện sử dụng điện lưới, mỗi tháng chi phí tiền điện khá tốn kém. Do vậy, chúng tôi chỉ ưu tiên bật điện vào dịp lễ tết, khi các gia đình con cháu ở xa về đông, đi lại nhiều.

Sử dụng đèn năng lượng mặt trời, tuy chi phí lắp đặt ban đầu hơi cao một chút, tầm 1,5-2 triệu/đèn, nhưng chúng tôi không lo trả tiền điện hằng tháng, cứ tối đến là ngõ sáng tưng bừng, suốt cả đêm, an ninh ngõ xóm cũng được đảm bảo hơn, đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Ở xã tôi, mọi người dùng đèn năng lượng mặt trời ngày càng nhiều”.

Hệ thống đèn điện năng lượng mặt trời được lắp đặt cảm biến, khi có chuyển động đến gần đèn sẽ bật sáng còn nếu tĩnh lặng, bóng điện sẽ về chế độ tiết kiệm (sáng nhưng ở mức độ thấp hơn). Trong điều kiện trời nắng, cần 5 giờ để các tấm pin mặt trời nạp đủ năng lượng. Khi trời âm u, ít nắng, việc tích trữ năng lượng sẽ kéo dài hơn. Nếu pin được sạc đầy, thời gian đèn chiếu sáng từ 8-12 giờ.

Bà Phạm Thị Dương, xóm 3, xã Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương nói: “Vùng nông thôn nhà tôi cứ khi gặp trời mưa, có gió, sấm chớp là bị cắt điện, những lúc đó thực sự bất tiện lắm. Vì vậy, tôi đã lắp 2 bóng đèn năng lượng mặt trời, 1 cái ở khu bếp và phòng ăn, 1 cái ở khu vực sân ngõ. Có bóng này, tôi đỡ lo mỗi khi nhà mất điện hơn.

Dùng đèn năng lượng mặt trời rất tiện, khi cần thì dùng điều khiển từ xa bật lên, phạm vi chiếu sáng rộng, kể cả những hôm trời âm u, thậm chí có mưa thì đèn vẫn sáng. Đặc biệt, tiền điện hằng tháng của tôi cũng giảm hơn trước. Tuy số tiền ban đầu bỏ ra hơi cao một chút nhưng tôi thấy đáng giá, xứng đáng đầu tư. Tôi dùng bóng được 2 năm nay rồi mà chưa thấy trục trặc gì”.

Với những ưu thế vượt trội, việc sử dụng đèn năng lượng mặt trời không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu ngày càng cấp thiết nhằm giúp giảm thiểu các nguồn năng lượng không tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống sống xanh, sạch, tiết kiệm.