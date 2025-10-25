“Giao Thoa”: Khi văn hóa Việt Nam – Philippines cùng nhịp đập sáng tạo

(Ngày Nay) - Giữa không gian ấm áp của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sắc màu từ hai nền văn hóa Việt Nam và Philippines hòa quyện trong cùng một nhịp đập. Những gam màu rực rỡ xen lẫn nét bút mạnh mẽ và những mảng sơn dầu tĩnh lặng tạo nên một cuộc trò chuyện không lời. Ở đó, nghệ thuật không chỉ là sáng tạo, mà còn là sợi dây nối hai dân tộc qua ngôn ngữ chung của cảm xúc và thấu hiểu.

Ngày 17/10, Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Giao thoa: Những câu chuyện đồng điệu từ dòng chảy không gian”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Philippines, trưng bày 32 tác phẩm của hai họa sĩ: Võ Văn Quý, nghệ danh là Nhất Quý (Việt Nam) và Manny Garibay (Philippines).

Không gian trưng bày là nơi nghệ thuật và văn hóa song hành. Tất cả cùng làm nổi bật tinh thần gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia Đông Nam Á.

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Meynardo Los Banos Montealegre, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các đại sứ quán, Bộ Ngoại giao, Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng đông đảo họa sĩ, sinh viên và công chúng yêu nghệ thuật.

Trong lời phát biểu khai mạc, Đại sứ Montealegre nhấn mạnh:

“Nghệ thuật là một trong những hình thức đối thoại thuần khiết nhất - một phương tiện vượt qua biên giới và rào cản ngôn ngữ, gắn kết con người lại với nhau. Những tác phẩm hôm nay không chỉ là sáng tạo thị giác, mà còn là những khúc tự sự bằng màu sắc và cảm xúc - nơi bản sắc, nghị lực và tình thân được hòa quyện.”

Với Thứ trưởng Tạ Quang Đông, triển lãm là minh chứng cho sức mạnh của ngoại giao văn hóa trong thời đại mới:

“Tôi tin rằng triển lãm này sẽ là một cầu nối văn hóa bền vững, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Philippines.”

Cũng trong buổi lễ, Đại sứ Montealegre bày tỏ niềm hy vọng rằng mỗi khán giả khi bước vào không gian nghệ thuật sẽ nhận ra “bóng dáng của lịch sử và tầm nhìn về hòa bình, thịnh vượng đang ngân vang giữa hai đất nước chúng ta”.

Nếu coi “Giao thoa” là một bản giao hưởng, thì Manny Garibay và Võ Văn Quý chính là hai nốt nhạc đối lập nhưng hòa quyện: một người mạnh mẽ, phóng khoáng; một người sâu lắng, chiêm nghiệm.

Họa sĩ Manny Garibay, đại diện cho nghệ thuật Philippines đương đại, nổi bật với phong cách tạo hình táo bạo. Trong khi đó, họa sĩ Võ Văn Quý lại chọn những mảng sơn dầu trầm tĩnh để diễn tả chiều sâu nội tâm. Khi đặt cạnh nhau, các tác phẩm của họ mở ra một cuộc đối thoại giữa “động” và “tĩnh”, giữa hình tượng và trừu tượng – nơi mỗi nét vẽ là lời trao gửi của hai tâm hồn đồng điệu.

“Chúng tôi đến từ hai miền đất khác nhau Philippines và Việt Nam, nhưng dường như lại cùng chia sẻ một nhịp điệu cảm xúc” họa sĩ Nhất Quý chia sẻ trong phát biểu khai mạc. “Khi tôi nhìn vào tranh của Manny, tôi nhận ra trong đó mối quan tâm dành cho nhân loại, cho xã hội, và cho những điều nhỏ bé nhưng thấm đẫm ý nghĩa. Trong từng nét cọ, tôi nhận ra một hành trình tìm kiếm sự thật - và trong sự thật ấy, tôi nhìn thấy chính mình - cùng chia sẻ niềm tin rằng nghệ thuật có thể làm dịu đi thế giới này".

Chính sự tương đồng trong cảm xúc và tinh thần nhân văn đã tạo nên một mối giao thoa tự nhiên giữa hai họa sĩ. Khi ấy ranh giới địa lý dường như tan biến trong nhịp đập chung của nghệ thuật.

Khách tham quan người Mỹ Vern Alg chia sẻ cảm nhận khi tham quan triển lãm:

“Sự hợp tác giữa hai quốc gia thật tuyệt vời, và đặc biệt, sự gắn kết ở cấp độ nghệ sĩ còn ấn tượng hơn thế. Tôi biết ông Quý từ lâu, nhưng hôm nay mới có dịp gặp họa sĩ Manny. Phong cách của ông ấy thật xuất sắc, vừa chân thực vừa chạm đến tâm hồn người xem”.

Còn với họa sĩ Manny Garibay, “Giao thoa” không chỉ là triển lãm, mà là cơ hội để mở rộng biên giới sáng tạo:

“Giữa chúng tôi có một sự tương phản thú vị: tác phẩm của tôi thiên về hình tượng, còn của anh Quý lại mang tính trừu tượng. Triển lãm giống như một cuộc đối thoại giữa hai hình thức nghệ thuật, và hơn hết, là sự giao lưu giữa hai nghệ sĩ đến từ hai quốc gia”.

Ông kể thêm về cơ duyên đến Việt Nam:

“Lần này, mọi thứ cuối cùng cũng được sắp xếp trọn vẹn. Tôi luôn ngưỡng mộ Việt Nam, một đất nước giàu nghị lực, có tinh thần đoàn kết bền chặt và ý chí mạnh mẽ trong việc hướng tới mục tiêu chung”.

Giữa những khung tranh tràn ngập sắc màu, không khó để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ nán lại thật lâu trước từng bức họa. Họ bàn luận, chia sẻ và ghi chép cẩn thận như sợ bỏ lỡ điều gì.

Thu Hoài, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chia sẻ:

“Mình là sinh viên ngành Đông Nam Á học nên mình rất hứng thú với những sự kiện kết hợp giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. Triển lãm ‘Giao thoa’ giúp mình học hỏi thêm và định hướng tốt hơn cho con đường nghiên cứu sau này”.

Đối với những khán giả như Thu Hoài hay các nghệ sĩ trẻ, Nhất Quý và Manny đặc biệt dành nhiều thời gian để đón tiếp và trò chuyện. Cá nhân hoạ sĩ Manny Garibay coi việc kết nối với giới trẻ luôn là ưu tiên trong hành trình sáng tạo của ông: “Tôi luôn tâm huyết với việc kết nối cùng giới trẻ, bởi tôi tin nghệ thuật có thể giúp họ định hướng và tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống”.

Trong những cuộc trò chuyện ấy, khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem gần như biến mất. Thay vào đó là sợi dây kết nối vô hình khi người trẻ tìm thấy trong hội họa niềm cảm hứng để sống, để cảm và để hiểu.

Từ những bức tranh, “Giao thoa” mở ra một không gian của kết nối, không chỉ giữa hai họa sĩ, hai nền văn hóa, mà còn giữa những tâm hồn biết lắng nghe và đồng cảm. Như lời kết của Nhất Quý vang lên dịu dàng mà sâu sắc: “Mười năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines có thể được ghi nhận bằng con số, nhưng hôm nay, tôi tin rằng chúng ta đang viết thêm một cột mốc mới - một cột mốc của cảm xúc, của nghệ thuật và của sự thấu hiểu giữa hai dân tộc cùng chung nhịp đập”.