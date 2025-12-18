Lao động trẻ em: Những con số đáng báo động và hệ lụy lâu dài

(Ngày Nay) - Cả nước hiện có 269.604 lao động trẻ em, chiếm 1,31% tổng số trẻ từ 5–17 tuổi, chủ yếu ở khu vực nông thôn. Lao động trẻ em là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, gây hệ lụy lâu dài cho trẻ em và xã hội.

Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện có 269.604 lao động trẻ em, chiếm 1,31% tổng số trẻ từ 5–17 tuổi. Lao động trẻ em tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn và các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp – xây dựng.

Trẻ em làm việc trung bình 37,5 giờ mỗi tuần, trong khi chỉ hơn 1/5 vẫn đang đi học. Việc sử dụng lao động trẻ em là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, học tập, làm gia tăng nguy cơ nghèo đói và tác động lâu dài đến chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

