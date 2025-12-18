Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026

(Ngày Nay) - UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với rất nhiều chương trình sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển.

Dự kiến chủ đề Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, Lan tỏa xanh”, thể hiện sự kết nối giữa biển và cao nguyên, giữa văn hóa và thiên nhiên, giữa miền Trung và cả nước, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tỉnh sẽ chủ trì tổ chức 6 chuỗi sự kiện với hơn 100 hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục tiêu biểu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì gần 20 hoạt động.

Trong đó, chuỗi hoạt động “Gia Lai - Ngày mới” có 9 sự kiện; khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 có 11 sự kiện; chuỗi du lịch hè Quy Nhơn gồm 12 sự kiện; chuỗi hoạt động Gia Lai - trải nghiệm miền đất võ có 15 sự kiện; chuỗi hoạt động Gia Lai chạm nhịp cồng chiêng gồm 9 sự kiện. Ngoài ra, còn có hơn 60 sự kiện bên lề trong suốt Năm Du lịch quốc gia tại Gia Lai.

Các hoạt động lễ hội được nâng tầm quy mô quốc gia và quốc tế, tiêu biểu như, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Bình Định, Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai… góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Gia Lai gắn với chiến lược phát triển du lịch quốc gia. Tháng 10/2025, Quy Nhơn được Lonely Planet lựa chọn là một trong “Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026” khẳng định rõ nét sức hấp dẫn, vị thế cũng như tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai.

Gia Lai sở hữu các giá trị sinh thái - văn hóa nổi bật tiêu biểu như, Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Vườn di sản ASEAN cùng Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2005. Tỉnh có hệ thống di tích văn hóa Chăm Pa, Nghệ thuật Bài chòi được UNESCO ghi danh năm 2017, hát bội, võ cổ truyền Bình Định và bờ biển dài 134 km với các danh thắng nổi tiếng như, vịnh Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, đầm Thị Nại… Những giá trị này tạo nên hệ sinh thái du lịch tổng hợp, đa dạng hiếm có: Biển - núi - văn hóa - lịch sử - khoa học - ẩm thực - lễ hội, vừa bổ trợ, vừa mở rộng không gian trải nghiệm của du khách. Đó là những tiềm năng lớn với đặc trưng khác biệt để phát triển du lịch.

Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mở ra nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch văn hóa, di sản, cộng đồng, thể thao, khoa học, sinh thái và cảnh quan, nhất là đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Gia Lai cũng như toàn quốc đến các quốc gia trên thế giới.