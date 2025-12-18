Nga kiên quyết phản đối triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine

(Ngày Nay) - Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga sẽ không thảo luận bất kỳ vấn đề cụ thể nào liên quan tới thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới vào thời điểm hiện tại.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Ngày 17/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã khẳng định lập trường nhất quán của Nga trong việc phản đối triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine.

Phát biểu họp báo, ông Peskov nhấn mạnh Nga sẽ không thảo luận bất kỳ vấn đề cụ thể nào liên quan tới thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, lập trường của Moskva về việc phản đối triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine đã được Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức Nga thể hiện một cách nhất quán và rõ ràng.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó cho rằng các đảm bảo an ninh cho Ukraine nên bao gồm việc thành lập một lực lượng đa quốc gia do châu Âu lãnh đạo với sự hỗ trợ của Mỹ.

Mục tiêu của lực lượng này là “hỗ trợ khôi phục Lực lượng vũ trang Ukraine, đảm bảo kiểm soát không phận, an ninh hàng hải, cũng như thông qua các hoạt động bên trong Ukraine”.

