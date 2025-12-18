Nghệ thuật sân khấu - điện ảnh đứng trước thời cơ cùng thách thức

(Ngày Nay) - Ngày 17/12, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (17/12/1980 - 17/12/2025), đồng thời kỷ niệm 66 năm truyền thống đào tạo ngành Sân khấu - Điện ảnh Việt Nam (1959 - 2025).

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường hình thành và phát triển của một cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu cả nước, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của công tác đào tạo sân khấu - điện ảnh trong chiến lược phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, 45 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là hành trình nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, từng bước xây dựng nền tảng vững chắc và khẳng định vị thế trong hệ thống đào tạo nghệ thuật cả nước. Đến nay, trường đã phát triển tương đối toàn diện các lĩnh vực đào tạo từ bậc đại học đến sau đại học, đa dạng hóa ngành và chuyên ngành. Nội dung, chương trình và giáo trình đổi mới theo hướng hiện đại, tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế, đồng thời gắn chặt lý luận với thực tiễn.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hội nhập quốc tế sâu rộng, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được xác định là động lực quan trọng của tăng trưởng thì nghệ thuật sân khấu - điện ảnh đứng trước nhiều thời cơ song cũng không ít thách thức, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ về tư duy sáng tạo, phương thức đào tạo, tổ chức sản xuất và cách tiếp cận công chúng.

Để phát huy truyền thống và đáp ứng yêu cầu thời hiện đại, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tập trung vào các nhiệm vụ then chốt. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm, gắn chặt với thực tiễn. Nhà trường cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ - nhà giáo có trình độ cao, giàu kinh nghiệm; đồng thời quan tâm bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ, tạo nguồn kế cận vững chắc.

Tại Lễ kỷ niệm, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội luôn giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình và nghệ thuật biểu diễn. Hàng nghìn nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên, biên kịch, quay phim, nhà lý luận - phê bình nghệ thuật đã trưởng thành từ mái trường này, trong đó nhiều người trở thành Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, nhà giáo, nhà quản lý văn hóa có uy tín, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam hiện đại…

Quán triệt tinh thần các nghị quyết lớn của Đảng về phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội xác định rõ trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới: Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tạo nghệ thuật; tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số; xây dựng môi trường học thuật nhân văn, khai mở tư duy, nơi tài năng được tôn trọng và sáng tạo được nâng đỡ để cùng hướng tới kỷ nguyên vươn mình của quốc gia, góp phần khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại Lễ kỷ niệm, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đón nhận thêm niềm vui khi chính thức được trao quyết định và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2, cùng 3 chương trình đào tạo: Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình; Đạo diễn điện ảnh; Huấn luyện múa.