Giá trị tài sản của người giàu nhất thế giới lần đầu tiên vượt 600 tỷ USD

Giá trị tài sản của tỷ phú Elon Musk đã đạt đến một mức cao mới, lần đầu tiên vượt 600 tỷ USD, nhờ giá trị thị trường của SpaceX gia tăng mạnh.

Theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, người giàu nhất thế giới sở hữu khối tài sản gần 638 tỷ USD, sau khi SpaceX đạt mức định giá khoảng 800 tỷ USD trong đợt bán cổ phần nội bộ.

Thương vụ này đưa nhà sản xuất tên lửa có trụ sở tại Starbase, Texas này trở thành công ty tư nhân có giá trị nhất thế giới. Là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) SpaceX, ông Musk nắm 42% cổ phần có công ty này, có trị giá 317 tỷ USD sau khi áp dụng chiết khấu thanh khoản cho các công ty tư nhân.

Đây là lần đầu tiên một cá nhân trong bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index có giá trị tài sản hơn 600 tỷ USD. Ông Musk, 54 tuổi, có khối tài sản đạt mốc 100 tỷ USD vào năm 2020, khi mức định giá Tesla, công ty sản xuất xe điện mà ông cũng là CEO, tăng vọt.

Giá trị tài sản của ông chỉ là 4,8 tỷ USD, khi ông có tên trong Bloomberg Billionaires Index vào tháng 5/2013.Giá trị tài sản của ông Musk còn có thể tăng thêm nếu SpaceX thành công trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngay trong năm tới, với mục tiêu định giá 1.500 tỷ USD.

Giá trị số cổ phần mà ông nắm giữ sẽ tăng lên hơn 625 tỷ USD, đưa ông đến gần hơn việc trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới.

SpaceX là công ty đi đầu trong lĩnh vực khai phá không gian với tên lửa Falcon 9 và cung cấp dịch vụ Internet thông qua hệ thống vệ tinh Starlink. Công ty này được định giá khoảng 400 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu thứ cấp hồi tháng 7/2025.

Gần đây hơn, tỷ phú Musk đã quảng bá kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đặt trong không gian.