Mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân

(Ngày Nay) - Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Trong đó, việc mở rộng cơ hội để người dân được tiếp cận sớm, công bằng với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay trong nước được xác định là một nội dung quan trọng, phản ánh rõ định hướng phát triển y tế bền vững của Đảng, tiến tới mục tiêu xây dựng một xã hội khỏe mạnh, văn minh và bền vững.

Nghị quyết nhấn mạnh: “Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện”, coi đây là yêu cầu cốt lõi trong bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trên cơ sở đó, Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phát triển hệ thống y tế hiện đại, gắn với ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới phương thức quản lý và tổ chức dịch vụ y tế.

Đặc biệt, Nghị quyết 72-NQ/TW xác định việc ưu tiên xây dựng, đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế là giải pháp then chốt. Đây chính là nền tảng để triển khai các kỹ thuật y tế tiên tiến, kỹ thuật cao ngay trong nước, từng bước giảm sự chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, miền, nhóm dân cư; đồng thời giúp người dân được điều trị kịp thời, hiệu quả, hạn chế chi phí và gánh nặng xã hội. Việc đầu tư đồng bộ cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ của hệ thống y tế, giảm sự phụ thuộc vào điều trị ở nước ngoài.

Việc Bệnh viện Bạch Mai khai trương và đưa vào vận hành đồng bộ hơn 200 danh mục, với trên 1.500 thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến hàng đầu thế giới đã thể hiện bước tiến quan trọng của y tế Việt Nam trong tiến trình hiện đại hóa, số hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; khẳng định quá trình hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, từ nguồn ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng, Bệnh viện đã thực hiện đấu thầu, mua sắm và đưa vào vận hành hơn 1.500 thiết bị y tế hiện đại.

Các hệ thống thiết bị được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Bạch Mai bao phủ nhiều lĩnh vực mũi nhọn của y học hiện đại, từ chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao, y học hạt nhân, xạ trị, đến các nền tảng xét nghiệm, giải trình tự gen phục vụ y học chính xác. Đây là những lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả các bệnh lý phức tạp, nhất là ung thư và các bệnh không lây nhiễm đang ngày càng gia tăng.

Nổi bật trong số các thiết bị được đưa vào sử dụng là hệ thống CT đếm photon thế hệ mới NAEOTOM Alpha. Đây là một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất hiện nay, cho phép chụp với độ phân giải siêu cao, đồng thời giảm đáng kể liều tia và lượng thuốc cản quang, qua đó nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh. Cùng với đó là các hệ thống xạ trị gia tốc, SPECT/SPECT-CT và các nền tảng giải trình tự gen, xét nghiệm di truyền chuyên sâu, phục vụ chẩn đoán, điều trị và sàng lọc bệnh ngay từ giai đoạn sớm.

Không chỉ giúp bác sĩ “nhìn rõ hơn” và “làm chính xác hơn”, các thiết bị y tế hiện đại còn góp phần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan, hạn chế sai sót y khoa. Các quyết định điều trị được đưa ra trên nền tảng dữ liệu số hóa, kết nối liên chuyên khoa, đồng bộ giữa các đơn vị trong bệnh viện, qua đó tạo điều kiện cho việc cá thể hóa điều trị, đặc biệt đối với những ca bệnh phức tạp, đa bệnh lý.

Từ đó, nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây người bệnh phải ra nước ngoài điều trị, nay đã có thể thực hiện ngay tại Việt Nam, trong các bệnh viện công lập tuyến cuối, với sự chi trả của bảo hiểm y tế. Đây là bước tiến quan trọng, không chỉ giúp giảm chi phí cho người bệnh và gia đình, mà còn góp phần giữ lại nguồn lực tài chính và trí tuệ cho đất nước, đồng thời nâng cao mặt bằng chất lượng y tế chung trên phạm vi toàn quốc.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế khẳng định, việc đưa hơn 1.500 trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến hàng đầu thế giới vào vận hành tại Bệnh viện Bạch Mai không chỉ nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, mà quan trọng hơn, mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận sớm hơn, công bằng hơn với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại Việt Nam; qua đó góp phần giảm tải cho hệ thống y tế, giảm chi phí cho người bệnh và hạn chế tình trạng người dân phải ra nước ngoài điều trị.

Có thể thấy, những định hướng lớn trong Nghị quyết 72-NQ/TW đã và đang được cụ thể hóa bằng các bước đi thực chất tại các cơ sở y tế tuyến cuối, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát triển bền vững sẽ là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.