Hà Nội tiên phong triển khai chuyển đổi số trong hoạt động HĐND các cấp

(Ngày Nay) - Hà Nội triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ.

Ngày 17/12, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố giai đoạn 2026-2031 và các năm tiếp theo, tăng cường lan tỏa, thúc đẩy việc triển khai chuyển đổi số Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố.

Hội nghị tập trung triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố trong năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo; ký kết Quy chế phối hợp trong công tác chuyển đổi số tại Hội đồng Nhân dân các cấp giữa Văn phòng đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố với Vụ Chuyển đổi số, Văn phòng Quốc hội, giữa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công; giới thiệu ra mắt một số ứng dụng Quản lý thông tin bầu cử thành phố Hà Nội, phòng họp không giấy tờ QCabinet; giới thiệu ra mắt, tập huấn sử dụng ứng dụng giải quyết kiến nghị cử tri gửi cấp thành phố, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo của Hội đồng Nhân dân các cấp.

Hội nghị quán triệt việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” tại Hội đồng Nhân dân thành phố và các xã, phường để phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản, trang bị kỹ năng làm việc trong môi trường số cho cán bộ, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Thị Thanh Mai cho biết Hà Nội là địa phương đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong bối cảnh yêu cầu triển khai các nền tảng số, phần mềm nghiệp vụ không chỉ phục vụ hoạt động thường xuyên của Hội đồng Nhân dân mà còn đáp ứng trực tiếp yêu cầu của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công để tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp đã ký kết; đồng thời khẩn trương tham mưu ban hành đầy đủ cơ sở pháp lý, nhất là văn bản liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các nền tảng số.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc triển khai các phần mềm, hệ thống phục vụ bầu cử phải thực chất, có cơ sở pháp lý; cài đặt là phải vận hành, tránh hình thức.

Để làm được điều đó, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, từ đường truyền đến trang thiết bị tại cơ sở, đặc biệt là tại cấp xã, phường.

Thành phố bố trí hơn 9.000 tỷ đồng, tương đương 4% tổng chi ngân sách năm 2026 cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cao hơn mức yêu cầu của Trung ương; trên cơ sở đó, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, củng cố hạ tầng, phần cứng tại 126 xã, phường, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026.

Đặc biệt, cơ sở dữ liệu chỉ có ý nghĩa khi bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống và liên thông.” Việc xây dựng, chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung phải được thực hiện nghiêm túc không chỉ phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân mà còn gắn với cơ sở dữ liệu lớn của thành phố và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Việc triển khai chuyển đổi số phải tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất.

Các xã, phường không sao chép máy móc kế hoạch của thành phố mà phải cụ thể hóa phù hợp điều kiện thực tiễn để có thể kiểm đếm, đánh giá kết quả.

Chuyển đổi số cần được gắn chặt với việc rà soát vị trí việc làm, gắn trách nhiệm thực hiện với KPI của từng cán bộ, công chức, đại biểu Hội đồng Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ chuyên trách.

Việc sử dụng các nền tảng số như, QCabinet phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong tổ chức kỳ họp, hội nghị của Hội đồng Nhân dân, giảm tối đa giấy tờ, nâng cao hiệu quả điều hành.

“Chuyển đổi số là sự chuyển mình lớn, đòi hỏi nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ, đại biểu phải chủ động học tập, sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm, bảo đảm dữ liệu chính xác, xác thực. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố có trách nhiệm kiểm đếm tiến độ, kết quả theo các mốc kế hoạch kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn,” Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng Nhân dân các xã, phường đồng hành chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân thành phố, quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, gắn với “bình dân học vụ số,” “Quốc hội số” phấn đấu xây dựng Hội đồng Nhân dân số hai cấp của Thủ đô hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả thời gian tới...