(Ngày Nay) -Sáng 17/12, Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TPHCM đã phối hợp tổ chức buổi “Gặp gỡ thi ca Việt Nam – Palestine” tại 81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Tham dự có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Murad Sudani – Chủ tịch Hội nhà văn Palestine, nhà văn Trịnh Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM cùng các nhà thơ đang sinh sống tại TPHCM.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, cho biết: Hôm qua tại Hà Nội có buổi ra mắt tập thơ ‘Hòn đá’ của Murad Sudani – Chủ tịch Hội nhà văn Palestine và họ có ghép thêm một tập thơ của tôi là ‘Dưới bóng Oliu’ vì đồng đề tài. Tôi nói rằng ngày hôm qua thuộc về Murad, nếu nhà thơ Murad Sudani là một bữa tiệc lớn thì tôi chỉ là một bát nước chấm nhỏ trong bữa tiệc đó. Và hôm nay cũng vậy, chúng ta hãy dành thời gian cho Murad Sudani.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã ôn lại những nét tương đồng của Việt Nam và Palestine khi hai đất nước đã và đang trải qua chiến tranh tàn khốc để hướng đến độc lập và tự do.

Chủ tịch Hội nhà văn Palestine Murad Sudani cũng chia sẻ nhiều điều mà đất nước của ông đang trải qua khi bom đạn chiến tranh đang gây nên nhiều tổn thương, đổ nát với người dân Palestine.

Tại buổi “Gặp gỡ thi ca Việt Nam – Palestine” cũng chiếu đoạn clip dài 7 phút ghi lại những hình ảnh đoàn nhà văn Việt Nam do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dẫn đầu sang thăm Palestine.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chia sẻ: Đoàn nhà văn chúng tôi được hai vòng bảo vệ bằng đội bảo vệ dành cho tổng thống Palestine, họ công khai bảo vệ đoàn nhà văn Việt Nam. Vòng bảo vệ thứ hai là quân đội Israel. Israel rất tôn trọng Việt Nam và họ hiểu rằng nếu họ làm điều gì đó bất thường đối với các nhà văn Việt Nam trên đất Palestine, chỉ cần làm rách cái cúc áo của chị Trịnh Bích Ngân thôi đều là có chuyện.

“Gặp gỡ thi ca Việt Nam – Palestine” đã được nghe thơ của các tác giả Mahmoud Darwish, Murad Sudani, Nguyễn Quang Thiều, Trịnh Bích Ngân, Hữu Việt, Nguyễn Thánh Ngã, Trần Thanh Bình…

Tôi đến từ nơi đấy (thơ Mahmoud Darwish, bản dịch của Vũ Hoàng Linh) Tôi đến từ nơi đấy. Tôi có những ký ức. Tôi sinh ra như những người khác được sinh ra. Tôi có một người mẹ Một ngôi nhà nhiều cửa sổ, Tôi có anh em, bè bạn, Và một buồng giam với cửa sổ lạnh! Tôi có con sóng nơi chim mòng biển vồ vập, Tôi có cái nhìn của tôi Và có dư thừa một ngọn cỏ. Ở nơi ẩn náu sâu nhất của ngôn từ, Tôi có mặt trăng, Rất nhiều chim, Và cây ô-liu vĩnh cửu. Tôi đã bước đi trên miền đất ấy Trước khi lưỡi kiếm biến thân người thành tấm mộc nặng trĩu Tôi đến từ nơi đấy. Khi bầu trời than khóc mẹ nàng, Tôi trao lại bầu trời cho người mẹ. Và tôi khóc, để đám mây khi quay lại sẽ mang theo những giọt nước mắt tôi. Để phá bỏ mọi luật lệ, tôi từng học tất cả những ngôn từ cần trong phiên tòa máu. Tôi học chúng và dỡ bỏ tất cả Chỉ để nói một từ duy nhất: Quê hương.