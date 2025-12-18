Giải thưởng Anh Trai Tương Lai - Động lực tiếp sức để thế hệ nghệ sĩ trẻ góp phần phát triển văn hóa Việt Nam trong tương lai

(Ngày Nay) - Không chỉ là một hạng mục vinh danh trong khuôn khổ Anh Trai “Say Hi” 2025, giải thưởng Anh Trai Tương Lai được nhìn nhận như một tín hiệu tích cực trong cách tiếp cận phát triển lực lượng nghệ sĩ trẻ cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Từ việc ghi nhận tiềm năng cá nhân đến khuyến khích tư duy sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội, giải thưởng này gợi mở hướng đi dài hạn, nơi âm nhạc không chỉ là biểu đạt nghệ thuật, mà còn là nguồn lực cho phát triển văn hóa bền vững.

Trong khuôn khổ đêm Chung kết Công bố và Trao giải Anh Trai “Say Hi” 2025, Ban Tổ Chức đã chính thức giới thiệu giải thưởng Anh Trai Tương Lai - hạng mục giải thưởng đặc biệt mang ý nghĩa hướng đến việc tìm kiếm, gửi gắm và nuôi dưỡng những nghệ sĩ trẻ tiềm năng cho nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Đây là giải thưởng được sẽ tiếp tục xuất hiện thường niên trong các mùa tiếp theo của chương trình. Giải thưởng Anh Trai Tương Lai được trao cho những gương mặt mới không chỉ sở hữu năng lực chuyên môn, mà còn hội tụ những phẩm chất đại diện cho thế hệ nghệ sĩ kế cận: tư duy tiên phong, tinh thần cầu tiến và ý thức cống hiến nghiêm túc cho âm nhạc Việt Nam. Những nghệ sĩ này được kỳ vọng mang đến nguồn năng lượng sáng tạo tích cực, hình ảnh văn minh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đời sống văn hóa, đúng với tinh thần “Việt Nam hơn từng ngày”.

Tại Anh Trai “Say Hi” 2025, Ban Tổ Chức quyết định trao giải Anh Trai Tương Lai cho Anh Trai buitruonglinh, ghi nhận những nỗ lực, dấu ấn cá nhân cùng tinh thần không ngừng hoàn thiện mà anh đã thể hiện xuyên suốt hành trình “Say Hi”. Với những gì đã và đang thể hiện, Anh Trai buitruonglinh được đánh giá là gương mặt xứng đáng cho hình ảnh một nghệ sĩ trẻ giàu tiềm năng, sẵn sàng cho chặng đường phát triển dài hạn trong tương lai.

Giải thưởng được trao bởi ông Nguyễn Hữu Đạt - Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP.HCM và ông Bảo Thái - Giám đốc Khối Sáng tạo & Sản xuất Nội dung DatVietVAC Group Holdings, bao gồm 100 triệu đồng tiền mặt do Ban Tổ Chức trao tặng cùng cúp danh hiệu, như sự ghi nhận chính thức cho tiềm năng, nỗ lực và định hướng phát triển nghiêm túc của nghệ sĩ trẻ này.

Thông qua giải thưởng Anh Trai Tương Lai, DatVietVAC Group Holdings tiếp tục khẳng định sứ mệnh trở thành cái nôi nuôi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam - không chỉ về mặt năng lực nghệ thuật, mà còn về tư duy và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ trong dòng chảy văn hóa đương đại.

Dưới góc nhìn chính sách văn hóa, có thể thấy sự ra đời của giải thưởng Anh Trai Tương Lai phản ánh một cách tiếp cận ngày càng rõ nét đối với phát triển công nghiệp văn hóa - trong đó con người sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm. Việc sớm nhận diện, khích lệ và trao cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ giàu tiềm năng không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh cá nhân, mà còn góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cho các ngành công nghiệp sáng tạo, phù hợp với định hướng của UNESCO về phát triển bền vững dựa trên văn hóa. Ở chiều rộng hơn, những giải thưởng mang tính “đầu tư cho tương lai” như Anh Trai Tương Lai được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy đa dạng biểu đạt văn hóa, đồng thời từng bước kết nối giữa giá trị nghệ thuật, thị trường và trách nhiệm xã hội - những trụ cột quan trọng để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và dài hạn.



Trong hành trình tại Anh Trai “Say Hi” 2025, Anh Trai buitruonglinh ghi dấu ấn với khán giả, nổi bật tại Live Stage 2 với ca khúc Crazy và Live Stage 4 cùng Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ, Kẻ Hai Lời. buitruonglinh luôn đạt thứ hạng cao trong những cuộc bình chọn của khán giả trường quay, cũng từng nhiều lần giữ chức nhóm trưởng. Xuyên suốt chương trình, nam ca sĩ gây chú ý với những màn thể hiện được đánh giá cao. Đặc biệt, việc đưa violin và piano vào các phần trình diễn, trong đó có tiết mục solo đã tạo nên nhiều khoảnh khắc viral trên mạng xã hội, góp phần khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đa năng và giàu tiềm năng phát triển.

Tại đêm chung kết, buitruonglinh đã "bỏ túi" tổng cộng 3 giải thưởng, Nhóm nhạc có màn trình diễn sáng tạo nhất (The best group performance) cùng Mason Nguyễn, CONGB, TEZ, Sơn.K; Á quân Anh Trai "Say Hi" 2025 (Giải thưởng do khán giả bình chọn) và Anh Trai Tương Lai (Giải thưởng do BTC lựa chọn).





Anh Trai buitruonglinh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được biết đến với loạt ca khúc đạt hàng chục triệu lượt xem. Nam ca sĩ gây chú ý từ năm 2020 với Đường tôi chở em về (61 triệu lượt xem), tiếp đó là Dù Cho Mai Về Sau, Yêu Người Có Ước Mơ - ca khúc tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok, cùng Từng Ngày Yêu Em.Thời gian gần đây, Anh Trai buitruonglinh ghi dấu ấn với Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, hiện đạt 8,8 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc dung hòa âm nhạc đương đại và chất liệu dân tộc, được lựa chọn trình diễn tại nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là sự kiện A80. Ca khúc cũng lọt vào danh sách bình chọn hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng của Vietnam iContent 2025.Sinh năm 1999, quê Hà Nội, buitruonglinh sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 2022, E.P Vọng của anh đạt Top 1 album iTunes Việt Nam, cho thấy sự nghiêm túc và bền bỉ trong con đường ca - nhạc sĩ. Năm 2025, anh là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam đạt hơn 2.1M lượt nghe hàng tháng trên Spotify.