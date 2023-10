“Giật mình” với chi phí vận hành của VinFast VF 5 Plus

(Ngày Nay) - Sau 6 tháng sử dụng, những chủ nhân đầu tiên của mẫu xe điện cỡ A VinFast VF 5 Plus đều chia sẻ sự hài lòng về lựa chọn của mình, đặc biệt là về chi phí sử dụng hàng tháng tiết kiệm hơn hẳn so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

“Choáng” với phí nhiên liệu chỉ 400 đồng/km

Là một trong 100 người đầu tiên nhận bàn giao xe VinFast VF 5 Plus vào ngày 21/4/2023, sau gần 6 tháng đồng hành và trải nghiệm xe, anh Hải Minh (Hà Nội) nhận định: “VF 5 Plus là một chiếc xe rất ổn trong tầm tiền, mang đến những trải nghiệm tốt hơn hẳn so với các dòng xe khác cùng phân khúc”.

Theo chia sẻ của anh Minh, ngoài ưu đãi trực tiếp về giá dành cho người đặt cọc tiên phong, anh còn được miễn phí gửi xe và sạc xe trong vòng 2 năm do là cư dân của Vinhomes Smart City. Thế nên, sau khi chi hơn 400 triệu để nhận xe, hiện nay mỗi tháng anh chỉ phải chi 1,6 triệu tiền thuê pin. Nếu mua đứt pin, chi phí năng lượng cho xe với những người ở nhà Vinhomes như anh trong thời gian dài là 0 đồng.

Tính toán về chi phí sử dụng VF 5 Plus, anh Phùng Thế Trọng - một YouTuber có tiếng cho hay, với những ai không được miễn phí sạc điện, chi phí sử dụng thực tế cũng rất thấp. Theo anh, trung bình, người dùng chỉ phải tốn thêm khoảng 400 đồng tiền điện cho 1 km. “Nếu như bạn đi 1.000 km/tháng, chi phí sạc sẽ rơi vào khoảng 400.000 đồng. Trong khi với một chiếc xe chạy xăng, trung bình bạn sẽ mất khoảng 1.000-2.000 đồng/km tiền xăng. Mức chênh lệch này tưởng nhỏ nhưng nếu nhân lên theo tháng, theo năm thì lại không nhỏ chút nào”, anh Trọng nói.

Chia sẻ này nhận được sự đồng tình của một chủ xe VF 5 Plus kèm pin là anh Mạnh Tú (Hải Dương) - người có thói quen ghi chép tỉ mỉ quãng đường di chuyển và chi phí phải trả cho chiếc xe của mình trong suốt 2 tháng qua. Tổng kết nhanh, anh Tú cho biết chiếc VF 5 Plus của anh đã chạy xấp xỉ 2.200 km mà chỉ hết khoảng 350.000 tiền sạc điện.

“Tôi thường sạc xe tại nhà vào buổi tối, sáng dậy là xe đã đầy điện để di chuyển được cả tuần rồi. Nhà tôi dùng điện 3 pha sản xuất, sạc vào giờ thấp điểm nên tính ra sau 2 tháng mua VF 5 Plus, tôi đã tiết kiệm được khoảng 4 triệu rưỡi so với chiếc xe xăng mà gia đình vẫn đang sử dụng”, người dùng này cho hay.

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa “siêu rẻ”

Không chỉ có chi phí sở hữu và sử dụng siêu rẻ, nhiều chủ xe VF 5 Plus còn đặc biệt ấn tượng với chi phí sửa chữa, bảo dưỡng của ô tô điện.

Nói về chi phí bảo trì bảo dưỡng, anh Phùng Thế Trọng cho biết, số tiền mà anh bỏ ra cho chiếc VF 5 Plus chỉ bằng một phần tư so với xe xăng: “VF 5 Plus bảo dưỡng lần đầu ở mốc 12.000 km. Trong lần đưa xe vào xưởng mới đây, tôi chỉ mất hơn 250.000 đồng, trong khi trước đó, mỗi lần bảo dưỡng chiếc Toyota Vios thường phải tốn khoảng 1 triệu đồng. Chưa kể chu kỳ bảo dưỡng của đa phần xe Toyota là cứ 5.000 km lại phải bảo dưỡng một lần. Thực sự quá là kinh tế khi mà xe điện chạy được dài hơn gấp đôi so với xe xăng của Nhật mà tiền thì tốn ít hơn”.

Riêng về sửa chữa, anh Hải Minh (Hà Nội) không khỏi bất ngờ sau lần đưa xe vào xưởng thay cụm đèn hậu bị vỡ do va chạm. “Ban đầu mình nghĩ sẽ tốn cỡ 2-3 triệu giống như các dòng xe khác, nhưng cuối cùng chỉ phải chi 800.000 đồng cho cụm đèn, thêm phí lắp đặt, VAT vào nữa, tất cả số tiền phải trả chỉ là 991.000 đồng. Thực sự là rất bất ngờ vì cùng thời điểm đó, một người bạn mình đi xe KIA Cerato cũng phải thay đèn hậu mà mất đâu đó hơn 3 triệu đồng”, anh Minh kể lại.

Ngoài chi phí sử dụng, rất nhiều người sử dụng VF 5 Plus còn bày tỏ sự hài lòng bởi sự êm ái, rộng rãi cùng hệ thống thiết bị an toàn, thông minh vượt trội. Mẫu xe điện hạng A của VinFast bởi thế được đánh giá sẽ sớm phủ sóng rộng khắp trên thị trường và trở thành mẫu xe điện quốc dân được người dùng yêu thích.