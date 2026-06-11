Gợi ý đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 (Ngày Nay) - Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán. Đề thi được thí sinh đánh giá là dễ hơn so với năm ngoái. Dưới đây là gợi ý đáp án các mã đề thi.

Cách Tân Hoàng Minh kể chuyện chế tác bất động sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật (Ngày Nay) - Bằng việc đưa trọn vẹn trải nghiệm không gian sống từ đời thực lên sân khấu, Tân Hoàng Minh Collection Showcase - The Art of Crafted Living chính thức định danh Tập đoàn Tân Hoàng Minh là “Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật” với triết lý “Crafted Living”.

Công nghệ "xuyên lòng đất" tìm hài cốt Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Ngày Nay) -Theo Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, trong những ngày tới, tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ sử dụng các thiết bị hiện đại nhất để phục vụ công tác đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

"Ba thương con khi con ngoan": Vì sao nhiều đứa trẻ lớn lên không biết gọi tên cảm xúc? (Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, sức khỏe tinh thần và giáo dục cảm xúc ngày càng được quan tâm trong trường học và gia đình. Áp lực học tập, mạng xã hội cùng kỳ vọng từ người lớn khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng và khó chia sẻ cảm xúc. Xoay quanh vấn đề này, bà Tô Thụy Diễm Quyên - Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo Xuất sắc của Microsoft đã có những chia sẻ về giáo dục cảm xúc và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người trẻ.

"Con cưng" của thời trang Yody và những lô hàng mang xuất xứ Trung Quốc (Ngày Nay) - Nevo – thương hiệu thời trang thể thao mới do thời trang Yody phát triển đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn khi hàng loạt sản phẩm có dấu hiệu liên quan đến các lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi về mức độ nhất quán giữa nguồn gốc sản phẩm thực tế và hình ảnh mà thương hiệu Việt này đang xây dựng.

Đồng hành cùng sĩ tử, Công an xã Lệ Thủy lan tỏa hình ảnh đẹp vì nhân dân phục vụ (Ngày Nay) - Sáng ngày 11/6, cùng với các thí sinh trên địa bàn bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng Công an xã Lệ Thủy đã triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự tại điểm thi Trường THPT Lệ Thủy (xã Lệ Thủy, Quảng Trị) - nơi các thí sinh dự thi môn Ngữ văn – môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

TP.HCM: Nhu cầu cấp thiết và bài toán đột phá cho loại hình nhà ở cho thuê (Ngày Nay) - Trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người lao động, phát triển nhà ở cho thuê đang trở thành một yêu cầu cấp bách đối với TP.HCM. Tuy nhiên, để loại hình này thực sự phát triển tương xứng với nhu cầu thị trường, nhiều rào cản về cơ chế, vốn và hiệu quả đầu tư vẫn cần được tháo gỡ ...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Có 12 thí sinh bị đình chỉ thi trong buổi thi Ngữ văn (Ngày Nay) - Theo thông tin nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 1.203.039, tỷ lệ 99,56% thí sinh đăng ký dự thi.

Internet bước vào kỷ nguyên do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt (Ngày Nay) - Lần đầu tiên trong lịch sử, các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và chatbot tự động hiện tạo ra lượng truy cập mạng Internet lớn hơn con người, phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của các công nghệ AI thế hệ mới.