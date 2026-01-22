Hai anh em song sinh cùng giành giải Nhất môn Toán kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

(Ngày Nay) - Từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, Kỳ và Khánh luôn học chung lớp, cùng nuôi dưỡng niềm đam mê với Toán học và liên tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật.

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026, Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ giáo dục cả nước.

Đặc biệt, hai anh em sinh đôi Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh, học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, đã cùng xuất sắc giành giải Nhất môn Toán.

Thành tích ấn tượng này không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường, mà còn góp phần làm dày thêm truyền thống hiếu học, bề dày thành tích của giáo dục Thanh Hóa nói chung và Trường trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn nói riêng.

Sinh ra trong gia đình có mẹ là giáo viên tiểu học, bố công tác trong lực lượng Cảnh sát biển, hai anh em sinh đôi Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh sớm hình thành ý thức tự giác, nỗ lực trong học tập.

Chia sẻ niềm vui khi biết tin hai con đạt giải cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, chị Nguyễn Thị Mai (44 tuổi), phường Hạc Thành, mẹ của Kỳ và Khánh, cho biết từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, Kỳ và Khánh luôn học chung lớp, cùng nuôi dưỡng niềm đam mê với Toán học và liên tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật.

Dù bố thường xuyên phải công tác xa, ít có điều kiện kèm cặp việc học hằng ngày, nhưng ngay từ nhỏ, hai anh em đã hình thành thói quen tự học, tự tìm tòi kiến thức, sắp xếp thời gian học tập khoa học và hỗ trợ, trao đổi với nhau trong quá trình rèn luyện.

Hiện nay, Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh đang chuẩn bị hành trang ra Hà Nội tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào cuối tháng 3/2026.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Vĩnh Kỳ cho biết, bên cạnh việc hoàn thành đầy đủ bài tập trên lớp, em chủ động tìm hiểu thêm tài liệu trên Internet. Với mỗi bài toán, Kỳ luôn cố gắng tiếp cận từ nhiều góc độ, kiên trì suy nghĩ để tìm ra lời giải tối ưu. “Khi gặp bài khó, em không bỏ qua mà dành thời gian nghiền ngẫm, trao đổi với thầy cô, bạn bè để hiểu rõ bản chất vấn đề”, Kỳ chia sẻ.

Trong khi đó, Phúc Khánh sớm ghi dấu ấn với nhiều thành tích ấn tượng: Năm lớp 10 giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; lên lớp 11 tiếp tục đoạt giải Nhì Olympic học sinh-sinh viên toàn quốc.

Theo Khánh, bí quyết học Toán là nắm chắc kiến thức nền tảng, hiểu rõ bản chất các định lý, công thức thay vì học thuộc máy móc. Với mỗi dạng bài, em thường tự đặt ra nhiều cách giải khác nhau để rèn luyện tư duy linh hoạt, đồng thời hệ thống lại kiến thức sau từng chuyên đề.

Trở thành học sinh chuyên Toán của Trường trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, dưới sự hướng dẫn tận tâm của thầy Bùi Văn Bình, năng lực học tập của hai anh em ngày càng được trau dồi và thể hiện rõ nét qua các kỳ thi học sinh giỏi.

Nhận xét về học trò, thầy Bình cho biết Kỳ và Khánh đều có niềm đam mê thực sự với Toán học, học tập nghiêm túc, chăm chỉ và rất kiên trì.

Dù kết quả năm lớp 11 chưa thật trọn vẹn, hai em không nản chí mà quyết tâm bứt phá trong năm lớp 12, đạt được thành công đáng ghi nhận. Đặc biệt, cả hai có kỹ năng trình bày bài khoa học, cẩn thận và chắc chắn.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, trong nhiều năm công tác quản lý và bồi dưỡng học sinh giỏi, hiếm khi gặp trường hợp đặc biệt như hai anh em song sinh cùng giành giải Nhất môn Toán tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Thành tích này cho thấy sự đồng đều về năng lực, tư duy và bản lĩnh thi cử của hai học sinh, đồng thời phản ánh quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ trong môi trường giáo dục chuyên sâu.

Với kết quả nổi bật đó, Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh là 2 trong số 11 học sinh của Trường trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn được lựa chọn tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2026.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026, Thanh Hóa tự hào với thành tích 86/90 học sinh đoạt giải (chiếm 96,63%). Tất cả học sinh đoạt giải đều là học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn.

Các học sinh đoạt giải gồm: 8 giải Nhất, 26 giải Nhì, 32 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Cụ thể, môn Toán có 3 giải Nhất, môn Vật lý 2 giải Nhất, các môn Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh mỗi môn 1 giải Nhất.

Với thành tích đáng tự hào, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn có 11 học sinh được chọn tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 của 3 môn Toán, Vật Lý và Sinh học...