Hà Nam: Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Năm 2023, Hội đồng đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy cử 37 cán bộ tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo kế hoạch của Trung ương và Quân khu 3; xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 561 cán bộ; chỉ đạo các huyện, thị xã thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 1.133 cán bộ, 156 người là trưởng dòng họ và những người có uy tín trên địa bàn.

Đến hết năm 2023, tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội đồng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, các nhà trường trên địa bàn thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho 100% học sinh, sinh viên.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh.



Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng yêu cầu các thành viên Hội đồng các cấp tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia thực hiện các nhiệm vụ, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Các địa phương thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng yêu cầu Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo kế hoạch của Trung ương, Quân khu 3; đồng thời tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo. Hội đồng chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các trưởng dòng họ và các đối tượng khác trên địa bàn theo chức năng, thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tiếp tục chỉ đạo, phối hợp thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên năm học 2023-2024. Các nhà trường tổ chức tuyển sinh, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024-2025. Hội đồng các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.