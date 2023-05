Hà Nội: Giải quyết việc làm cho 85,8 nghìn lao động trong 5 tháng đầu năm 2023

Các ngân hàng thắt chặt giải ngân, lãi suất tăng, do vậy trong 5 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, dẫn đến việc cắt giảm nhân công, giảm việc làm mới trong các tháng đầu năm 2023. Công tác giải quyết việc làm những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có xu hướng giảm khi đơn hàng xuất khẩu chậm lại, đặc biệt là ngành dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ...