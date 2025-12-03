Hình ảnh Hà Nội mịt mù trong khói bụi, ô nhiễm chạm ngưỡng nguy hại

(Ngày Nay) - Không khí ô nhiễm nghiêm trọng bao phủ Thủ đô những ngày đầu tháng 12, với lớp bụi dày đặc, khiến bầu trời mờ ảo, buộc thành phố phải đưa ra khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, trường học điều chỉnh giờ vào lớp để tránh ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.
Những ngày đầu tháng 12/2025, TP Hà Nội luôn trong tình trạng ô nhiễm không khí từ sáng sớm đêm.
ảnh 1

Lớp bụi mịn bao phủ Thủ đô giống như làn sương khói mờ ảo.
ảnh 2

Bụi mịn bao phủ thành phố khiến tầm nhìn bị hạn chế.
ảnh 3

Theo các chuyên gia, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm kết hợp với hiện tượng nghịch nhiệt (nghịch đảo nhiệt độ) đã làm cho bụi mịn khó khuếch tán. Tình trạng này khiến mức độ ô nhiễm không khí kéo dài, gây ảnh hưởng và khó chịu cho người dân.
ảnh 4

Từ nhiều năm qua, các chuyên gia đã nêu ra ba yếu tố tác động chính đến ô nhiễm không khí tại Hà Nội gồm: Nguồn thải từ bên ngoài; nguồn thải tại chỗ (từ phương tiện giao thông, các hoạt động như công nghiệp …); ảnh hưởng của điều kiện khí tượng.
