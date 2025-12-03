Hình ảnh Hà Nội mịt mù trong khói bụi, ô nhiễm chạm ngưỡng nguy hại

Xung đột ở Ukraine: Tiến trình ngoại giao rốii ren và thách thức của Kiev (Ngày Nay) - Mỹ thúc đẩy đàm phán với Nga khiến Kiev lo ngại bị gạt ra ngoài. Tiến trình hòa bình rối ren, nguy cơ thỏa thuận bất lợi và sức ép quân sự đang đẩy Ukraine vào thử thách lớn nhất từ đầu cuộc chiến.

Không tự ý dùng thuốc Tamiflu khi mắc cúm (Ngày Nay) - Dịch cúm A gia tăng, nhiều người quan tâm đến thuốc Tamiflu, coi đây là loại thuốc “tránh biến chứng nặng" của bệnh cúm; tuy nhiên bác sĩ cảnh báo không phải ai cũng cần dùng loại thuốc này.

Phát hiện loài sinh vật mới sống sót ở nhiệt độ cao kỷ lục (Ngày Nay) - Theo Nature, các nhà khoa học vừa tìm thấy một loài amip đơn bào có khả năng sinh sôi mạnh mẽ ở mức nhiệt độ 63°C – mức nhiệt có thể tiêu diệt mọi dạng sống phức tạp khác từng được biết đến (những sinh vật có tế bào chứa nhân và cấu trúc nội bào).

Độc đáo nghề chạm khắc kim loại Arab được vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới (Ngày Nay) - Nghề chạm khắc kim loại truyền thống tại 10 quốc gia Arab vừa được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới, góp phần bảo tồn kỹ thuật truyền thống và thúc đẩy du lịch, thương mại khu vực Bắc Phi.

Hà Nội FC – 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam (Ngày Nay) - Thành lập năm 2006 thi đấu ở hạng Ba để rồi trở thành câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử 130 năm bóng đá Việt Nam (1896-2025): 3 năm thăng 3 hạng. Sau đó, Hà Nội tiếp tục trở thành CLB thành công nhất khi BĐVN chuyển từ bao cấp qua bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp trong 1/4 thế kỷ vừa qua (2000-2025).

Đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh (Ngày Nay) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, tại dự thảo mới nhất, Chính phủ đề nghị nâng mức doanh thu không chịu thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.

“Việt Nam muôn đời tiến bước” mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (Ngày Nay) -Tối 2/12, ca sĩ Minh Sang chính thức phát hành MV “Việt Nam muôn đời tiến bước” hướng đến chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025).

Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân – Bài 2: Chủ tịch HĐQT có biểu hiện thao túng Quỹ (Ngày Nay) - Công tác tổ chức và hoạt động quản trị, kiểm soát, điều hành tại một số Quỹ tín dụng nhân dân thời gian qua xảy ra nhiều vấn đề, phát sinh sai phạm về đạo đức nghề nghiệp, có biểu hiện phục vụ lợi ích của một nhóm thành viên góp vốn lớn, trong đó biểu hiện rõ nhất là thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và những người có liên quan.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2: Đại biểu Quốc hội băn khoăn tính khả thi (Ngày Nay) - Các đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 30% cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông có thiết bị triển khai dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.