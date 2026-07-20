Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

(Ngày Nay) - Trước thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất gây ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ 5 tỷ động từ Quỹ Cứu trợ Thành phố nhằm chia sẻ, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lai Châu sớm vượt qua khó khăn.

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Trong thư thăm hỏi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng viết: “Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại xã Mường Than và một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, lãnh đạo thành phố Hà Nội gửi tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Lai Châu lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc; đồng thời gửi lời chia buồn tới các gia đình có người tử vong, mất tích, bị thương và các hộ gia đình chịu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Với tình cảm “Tương thân, tương ái” và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gửi tới Quỹ Cứu trợ của tỉnh Lai Châu, do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu quản lý, số tiền 5 tỷ đồng, góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

“Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự chung tay, sẻ chia của các địa phương trong cả nước cùng truyền thống đoàn kết, ý chí vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lai Châu, địa phương sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân và tiếp tục phát triển”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gửi gắm.

Sự hỗ trợ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội với đồng bào các địa phương trong cả nước, nhất là trong những thời điểm khó khăn, hoạn nạn. Đây cũng là sự cụ thể hóa tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, góp phần cùng tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.