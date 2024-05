Hà Nội ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, tháng 4/2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,52 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 638.000 lượt, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 450.000 lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 1,89 triệu lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.347 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 9,25 triệu lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 2,22 triệu lượt, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023 (bao gồm 1,56 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 7,033 triệu lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 37.237 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, năm 2024, du lịch Thủ đô chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, di sản gắn với du lịch, xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - văn minh - hiện đại", “Thành phố vì hòa bình”; “Thành phố sáng tạo”. Hà Nội sẽ hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn dựa trên các lợi thế sẵn có và nghiên cứu đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm mới gắn với lợi thế của từng địa phương như khai thác các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông Hồng, hồ Tây, hồ Đồng Mô hay phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao…

Sau khi 16 tour đêm đặc sắc Hà Nội được giới thiệu, ngành du lịch Thủ đô đang lên phương án mở rộng thêm tour đêm ngoại thành Hà Nội. Đề xuất 2 sản phẩm du lịch đêm ngoại thành Hà Nội là mô hình hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, giải trí đêm, giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm tại xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai) và mô hình văn hóa ẩm thực Vân Đình - Làng nghề sản xuất hương xã Quảng Phú Cầu tại Trung tâm Thương mại thị trấn Vân Đình (huyện Mỹ Đức) và xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa).

Được biết, Hà Nội cũng chú trọng tổ chức các sự kiện, chương trình, lễ hội nhằm quảng bá du lịch Thủ đô như Lễ hội du lịch Hà Nội 2024; lễ công bố sản phẩm “Du lịch cộng đồng bản Miền” của xã Ba Vì, huyện Ba Vì, chương trình “Happy Tết 2024” với sự góp sức của nhiều đơn vị uy tín như Trung tâm di sản Diều Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Câu lạc bộ áo dài Việt Nam, Hội Đầu bếp Hoàng gia, Hội Đầu bếp Việt Nam đã góp phần làm nên sự thành công du lịch Hà Nội 5 tháng đầu năm. Qua đó, hướng đến hoàn thành mục tiêu đón 27 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội năm 2024, trong đó, có 5,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 109,41 nghìn tỷ đồng.