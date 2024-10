Hà Nội trả lời về các vụ việc xôn xao dư luận

Ngày 3/10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội quý III năm 2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến hình ảnh cô giáo có cử chỉ thân mật với nam sinh Trường Trung học Phổ thông Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) gây xôn xao trên mạng xã hội trong những ngày qua, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết: Sự việc xảy ra vào giờ giải lao tiết 2 sang tiết 3, vào sáng 27/9, tại phòng học lớp 10A4. Học sinh nam trong clip là T.N.M.Đ., còn cô giáo trong clip là M.Q.T. (sinh năm 2001), cô này là giáo viên hợp đồng môn Ngữ văn.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, cô giáo trẻ nên kinh nghiệm quản lý học sinh, quản lý lớp học, xử lý các vấn đề phát sinh trong lớp học còn thiếu nghiêm khắc, dẫn đến hiểu nhầm, ảnh hưởng nhà trường và ngành giáo dục. Nhà trường tạm đình chỉ việc dạy học của nữ giáo viên này để kiểm điểm và ổn định tâm lý. Với học sinh, nhà trường cũng làm việc với gia đình để giúp em này nhìn nhận được vấn đề.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, học sinh cho biết ban đầu chỉ nghĩ là hành vi trêu đùa cô giáo, không nghĩ ảnh hưởng không hay. Nhà trường sẽ xem xét hạnh kiểm học sinh theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có những văn bản yêu cầu đảm bảo giữ gìn môi trường sư phạm, giữ gìn văn hóa học đường.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc nhiều cây xanh của Hà Nội phát hiện còn nguyên cả bầu nilon sau khi gãy đổ, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết, theo thống kê, với loại cây thành phố Hà Nội quản lý thì có 11.756 cây gãy, đổ. Cây dựng lại được ngay tại chỗ là 3.513 cây, cây chuyển về vườn ươm để cứu là 608 cây. Cây gãy, đổ không cứu được, phải cắt khúc chuyển về để đấu giá thanh lý là 7.635 cây. Tổng hợp cây quý hiếm, cây lịch sử, cổ thụ có 98 cây, trong đó cây quý hiếm, cây lịch sử là 35 cây.

Với những cây xanh được phát hiện bị gãy đổ với nguyên bầu cây không bóc ra khi trồng, qua rà soát, 12 cây có bầu, trong đó có 7 cây có lưới, thuộc diện vật liệu không tiêu hủy, 5 cây bọc nilon, vỏ bao xi măng. Những cây này bọc rễ không phát triển được, rất dễ đổ. Cơ quan chức năng đang truy tìm chủ đầu tư, đơn vị triển khai trồng các cây này để xử lý trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Đức Hưng, về bộ rễ của cây xanh, với khu phố cổ Hà Nội khi mở rộng vỉa hè thì cây nằm hoàn toàn trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dưới là cấp thoát nước, viễn thông, điện lực, có những cây khi cắm rễ xuống đất không cắm được nên rễ cây ăn ngang, đâm lên. Vì vậy, ông Nguyễn Đức Hưng đề nghị các quận, huyện khi làm vỉa hè phải phù hợp với cây có sẵn về chiều rộng, cao của bồn cây.

Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về một số vấn đề phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm. Cụ thể, liên quan đến vụ việc đêm 22/9, rạng sáng 23/9, hàng trăm người lao động xuất khẩu đi Hàn Quốc qua đơn vị môi giới là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam đã có mặt tại trụ sở công ty (số 78 Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội), thắc mắc việc vì sao họ không thể bay được sang Hàn Quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Cầu Giấy đã có mặt để nắm tình hình. Công an thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu Công an quận Cầu Giấy thụ lý vụ việc. Về quan điểm xử lý hành vi môi giới xuất khẩu lao động trái phép, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, các vụ việc diễn ra trên địa bàn đều được Công an thành phố xử lý nghiêm minh, khởi tố với khung hình phạt cao của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; triệt để thu hồi tài sản cho người bị hại.

Liên quan đến vấn đề đấu tranh chống nạn "cát tặc" trên các tuyến sông, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Bộ Công an, lãnh đạo thành phố đã giao lực lượng Công an làm chủ công phối hợp với các đơn vị đưa ra nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm tình trạng bến bãi không hợp pháp. Theo đó, Công an thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch và giao cho Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông), Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an các quận, huyện, thị xã đấu tranh với tội phạm, quản lý chặt, xử lý nghiêm.

Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố thực hiện 9 tháng năm 2024 là 376.430 tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định và công nghiệp tăng khá. Hạ tầng khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp được chú trọng. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững. An sinh xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế. Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động đối ngoại tiếp tục duy trì và phát triển.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, kinh tế Thủ đô phục hồi rõ nét, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư, du lịch, tiêu dùng đang có những bứt phá, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng. Trong quý IV/2024, thành phố sẽ quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và kế hoạch trung hạn 2021-2025; triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành Trung ương tham mưu các nghị định, nghị quyết, quyết định triển khai thực hiện để Luật Thủ đô (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sống.