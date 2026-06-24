Hạ tầng năng lượng thông minh: Động lực mới cho tăng trưởng xanh của Việt Nam

Bỏ quy định dành 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Doanh thu sụt giảm, Thời trang Yody gia tăng nhập khẩu hàng từ Trung Quốc (Ngày Nay) - Năm 2025, sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, doanh thu của Yody bất ngờ sụt giảm. Cùng thời điểm, doanh nghiệp này đẩy mạnh nhập khẩu trực tiếp quần áo, giày dép thành phẩm từ Trung Quốc về Việt Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mỹ truy tố gần 500 đối tượng trong chiến dịch chống gian lận y tế quy mô lớn (Ngày Nay) - Ngày 23/6, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố việc truy tố 455 cá nhân, trong đó có khoảng 90 bác sĩ và chuyên gia y tế, liên quan đến các vụ gian lận chăm sóc sức khỏe và lạm dụng thuốc giảm đau opioid với tổng giá trị lên tới 6,5 tỷ USD.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - UNICEF vì sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam (Ngày Nay) - Sáng 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch (Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 23/6 công bố đề xuất tăng đáng kể lệ phí nhập quốc tịch và chấm dứt một số chương trình miễn, giảm phí dành cho người có thu nhập thấp, trong khuôn khổ các biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt chính sách di trú.

Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp (Ngày Nay) - Sau vài năm tăng trưởng chững lại, thị trường hồ bơi tại Pháp đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong năm 2026. Những đợt nắng nóng đến sớm cùng với sự bất ổn của tình hình quốc tế đã khiến nhiều gia đình lựa chọn đầu tư vào không gian sống tại nhà thay vì chi tiền cho các chuyến du lịch nước ngoài.

Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1116/QĐ-TTg ngày 22/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 23/6/2026 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Đề án).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao (Ngày Nay) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả.