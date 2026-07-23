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Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Daiichi Life làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam: Khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững

Hà An Hà An In bài viết
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(Ngày Nay) - Đoàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Daiichi Life do ông Brett Clark – Tổng Giám đốc Daiichi Life Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu, đã có buổi đến thăm và làm việc chính thức với Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Lê Tấn Cận.
Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Daiichi Life làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam: Khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 5/2026 vừa qua.

Đây cũng là cột mốc ý nghĩa đánh dấu chặng đường gần 20 năm phát triển bền vững và đóng góp tích cực của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) tại thị trường Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao những thành tựu của Tập đoàn Daiichi Life trong hơn 120 năm phát triển và những thành tựu của Dai-ichi Life Việt Nam trong kinh hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và an sinh xã hội cho người dân Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua.

Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Daiichi Life làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam: Khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Tài chính và Lãnh đạo Cấp cao Tập đoàn Daiichi Life và Dai-ichi Life Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, theo chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam sẽ xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng hiện đại, tiệm cận dần đến chuẩn mực quốc tế về môi trường pháp lý, phương thức điều hành thị trường của cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, Thứ trưởng chia sẻ về chiến lược phát triển kênh phân phối đa dạng, sản phẩm bảo hiểm phù hợp với người dân, đặc biệt là phân khúc bảo hiểm hưu trí nhằm bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế, bền vững, hài hòa lợi ích của các bên tham gia bảo hiểm. Định hướng này nhằm hướng đến mục tiêu doanh thu ngành bảo hiểm đến năm 2030 đạt 3,3% - 3,5% GDP, có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Thứ trưởng kỳ vọng, Tập đoàn và Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và thế mạnh của mình, thúc đẩy sự phát triển bền vững song hành với trách nhiệm xã hội, tăng cường quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và phát triển các sáng kiến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, cùng góp phần vào sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung.

Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Daiichi Life làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam: Khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận tiếp Ông Brett Clark – Tổng Giám đốc Daiichi Life Châu Á - Thái Bình Dương.
Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Daiichi Life làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam: Khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững ảnh 3

Lãnh đạo Bộ Tài chính và Lãnh đạo Cấp cao Tập đoàn Daiichi Life và Dai-ichi Life Việt Nam chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Brett Clark khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phương thức điều hành thị trường, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, minh bạch hoá và bảo đảm hài hoà lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp, giúp thị trường phát triển bền vững. Việt Nam là thị trường nước ngoài đầu tiên của Tập đoàn Daiichi Life từ năm 2007 và hiện giữ vị trí trọng điểm trong chiến lược phát triển khu vực của Tập đoàn. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài, đóng góp sâu rộng hơn nữa vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam.”

Đồng quan điểm với Lãnh đạo Bộ Tài chính về tiềm năng và cơ hội phát triển to lớn của thị trường Việt Nam, ông Brett Clark bày tỏ sự tự tin vào tiềm lực tài chính cũng như nguồn nhân lực vững mạnh của Dai-ichi Life Việt Nam. Lãnh đạo Tập đoàn khẳng định Daiichi Life luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng trong việc phát triển các giải pháp bảo hiểm hưu trí nhằm ứng phó hiệu quả với xu hướng già hóa dân số, qua đó đảm bảo an sinh tài chính bền vững cho người dân Việt Nam.

Hà An
Tập đoàn Daiichi Life Dai-ichi Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ

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