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Cảnh giác chiêu lừa mua, bán bạc có giá "tốt bất thường" trên mạng xã hội

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Thời gian gần đây, giá các kim loại quý như vàng, bạc biến động liên tục khiến nhiều người lo ngại bỏ lỡ cơ hội mua, bán để thu lời. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã đăng tin rao mua, bán vàng, bạc trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cảnh giác chiêu lừa mua, bán bạc có giá "tốt bất thường" trên mạng xã hội

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, trong tháng 5 và tháng 6/2026, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của công dân N.T.A.T. (sinh năm 1983, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) và N.T.L. (sinh năm 1991, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán bạc trên mạng xã hội. Các đối tượng đăng bài trên Facebook, Zalo... với nội dung như "mua bán bạc tận nhà", "chất lượng, uy tín, giao hàng thanh toán trực tiếp", "mua bán bạc giá rẻ"... để thu hút người có nhu cầu giao dịch.

Sau khi tiếp cận được cả người mua và người bán, các đối tượng yêu cầu người bán gửi vị trí nhà, sau đó chuyển thông tin này cho người mua đến xem bạc. Để tạo lòng tin, các đối tượng chào bán bạc với giá thấp hơn và thu mua với giá cao hơn so với thị trường. Sau khi người mua đến kiểm tra bạc, đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo thỏa thuận trước. Tin tưởng, bị hại thực hiện giao dịch và bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an xử lý theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, qua phân tích các vụ việc cho thấy, điểm chung của nhiều nạn nhân là tâm lý chủ quan, dễ tin vào những lời chào mời có giá "tốt bất thường". Khi được yêu cầu chuyển khoản thanh toán sau khi kiểm tra bạc, nhiều người đã thực hiện giao dịch mà không xác minh thông tin đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, những giao dịch này còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý khi người mua có thể vô tình tham gia mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm các quy định về quản lý thị trường bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua hàng trên mạng nói chung và đầu tư bạc, trang sức quý nói riêng; cần tìm hiểu kỹ thông tin, tính minh bạch của các trang mạng xã hội, cơ sở kinh doanh hoặc cá nhân rao bán bạc. Đặc biệt, cần cảnh giác với các dấu hiệu như giá bán thấp bất thường, yêu cầu chuyển tiền trước, không cho kiểm tra hàng, thông tin cửa hàng không rõ ràng hoặc liên tục thúc giục giao dịch. Người dân chỉ nên mua bán vàng, bạc tại các cơ sở được cấp phép, có địa chỉ rõ ràng, hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

PV
lừa đảo mạng xã hội mua bán bạc

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