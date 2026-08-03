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"Vòm nhiệt" 50 độ C bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Nhiều quốc gia Trung Đông đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ tại một số nơi tiến sát, thậm chí vượt ngưỡng 50 độ C trong những ngày đầu tháng 8.
"Vòm nhiệt" 50 độ C bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông

Các cơ quan khí tượng trong khu vực cho biết nguyên nhân chủ yếu của đợt nắng nóng là hiện tượng "vòm nhiệt", khi vùng áp cao giữ không khí nóng tích tụ trong thời gian dài. Nền tảng dự báo thời tiết Arabia Weather nhận định Iraq, Kuwait, khu vực miền Đông Saudi Arabia (Arập Xêút) và các vùng sa mạc của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt nắng nóng này.

Cơ quan Khí tượng Kuwait dự báo nhiệt độ cao nhất trong hai ngày 2-3/8 có thể đạt 48 độ C, trong khi Saudi Arabia cho biết nhiệt độ trung bình trong tháng 8 dự kiến cao hơn khoảng 2,5 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Trước đó, ngày 1/8, nhiệt độ tại khu vực Al Shawamekh, ngoại ô thủ đô Abu Dhabi của UAE, đã vượt 50 độ C. Cũng theo các cơ quan khí tượng, một số khu vực tại UAE có thể xuất hiện mưa cục bộ trong những ngày tới, chủ yếu ở miền Đông và miền Nam, góp phần giảm bớt nắng nóng.

Đợt nắng nóng tại Trung Đông diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang hứng chịu thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học nhận định nhiệt độ toàn cầu gia tăng đang làm tăng tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.

PV
vòm nhiệt Trung Đông biến đổi khí hậu nắng nóng

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