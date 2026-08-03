Lan tỏa những giai điệu đẹp, bồi đắp văn hóa ngành Y từ Liên hoan Văn nghệ quần chúng lần thứ V

(Ngày Nay) - Lễ Công diễn và trao giải Liên hoan Văn nghệ quần chúng ngành Y tế lần thứ V, năm 2026 lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc, tiếp thêm động lực cống hiến vì sức khỏe nhân dân.

Tối 2/8, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Lễ Công diễn và Trao giải Liên hoan Văn nghệ quần chúng ngành Y tế lần thứ V, năm 2026, khép lại một ngày hội nghệ thuật sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc, đậm bản sắc, tôn vinh hình ảnh người cán bộ y tế và lan tỏa những giá trị nhân văn của ngành.

Tham dự chương trình có TS.BS Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; GS.TS Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; TS.BS Nguyễn Lương Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, các công đoàn cơ sở, Ban Giám khảo, các đoàn nghệ thuật và đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh, Liên hoan Văn nghệ quần chúng ngành Y tế lần thứ V năm 2026 đã để lại nhiều dấu ấn đẹp, không chỉ bởi những tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu mà còn bởi tinh thần đoàn kết, sẻ chia và tình yêu nghề của đội ngũ cán bộ y tế trên cả nước.

Theo TS.BS Nguyễn Lương Tâm, Liên hoan được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời góp phần chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động trong toàn ngành.

"Điều đáng quý nhất của Liên hoan không chỉ là những giải thưởng được trao, mà còn là cơ hội để cán bộ y tế gặp gỡ, giao lưu, sẻ chia và lan tỏa những giá trị nhân văn của nghề y. Phía sau những chiếc áo blouse trắng là những tâm hồn giàu cảm xúc, luôn hết lòng vì người bệnh và yêu cuộc sống", Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chia sẻ.

TS.BS Nguyễn Lương Tâm cũng ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm của các công đoàn cơ sở, các đoàn tham gia, sự làm việc công tâm của Ban Giám khảo cùng những đóng góp của Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và các lực lượng phục vụ, góp phần tạo nên thành công của Liên hoan.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi với 32 tiết mục nghệ thuật đến từ các công đoàn cơ sở thuộc 9 khối thi đua và 3 đơn vị thuộc Bộ Y tế, Ban Tổ chức đã trao 4 giải A, 5 giải B, 5 giải C, 19 giải Khuyến khích cùng nhiều giải chuyên đề cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Những tiết mục đoạt giải cao được đánh giá có sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời khắc họa sinh động hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, giàu y đức, luôn hết lòng vì sức khỏe nhân dân.

Ban Tổ chức trao 5 giải B, 5 giải C cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam

Phát biểu chúc mừng các đơn vị đạt giải, TS.BS Nguyễn Lương Tâm khẳng định, mỗi giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với tài năng, sự sáng tạo và những nỗ lực của các tập thể, cá nhân. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà Liên hoan mang lại chính là tinh thần đoàn kết, sự gắn bó, giao lưu và những giá trị nhân văn được lan tỏa trong toàn ngành Y tế.

"Tôi tin rằng, khi ánh đèn sân khấu khép lại, những giai điệu đẹp của Liên hoan sẽ tiếp tục ngân vang trong mỗi bệnh viện, viện nghiên cứu, trường học, doanh nghiệp và cơ sở y tế. Mỗi cán bộ y tế sẽ trở về đơn vị với nguồn năng lượng mới, niềm tự hào mới để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân", TS.BS Nguyễn Lương Tâm nhấn mạnh.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, thời gian tới, Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng đoàn viên và người lao động, không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà còn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần; duy trì và phát triển sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn, chuyên nghiệp, tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ y tế gắn bó với nghề và hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Lễ Công diễn và Trao giải khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp với nhiều cung bậc cảm xúc, đánh dấu thành công của Liên hoan Văn nghệ quần chúng ngành Y tế lần thứ V năm 2026. Những lời ca, tiếng hát và hình ảnh đẹp về người thầy thuốc không chỉ lan tỏa tại sân khấu Nhà hát Âu Cơ mà còn tiếp tục truyền cảm hứng, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế Việt Nam giàu y đức, vững chuyên môn và giàu đời sống văn hóa.