Hàng triệu trẻ em ở Nam sa mạc Sahara phải di dời nơi ở do thời tiết khắc nghiệt

Ngày 4/9, tổ chức nhân đạo Save the Children (Cứu trợ trẻ em) công bố số liệu thống kê cho thấy tính đến cuối năm 2022, ít nhất 1,85 triệu trẻ em ở Nam sa mạc Sahara thuộc châu Phi đã phải di dời nơi ở trong nước do thảm họa khí hậu. Đáng chú ý, con số này đã tăng gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2021.

Dẫn dữ liệu của Trung tâm giám sát di cư nội địa (IDMC), tổ chức Save the Children - có trụ sở ở London (Anh) - cho biết trong số các trường hợp nói trên, thậm chí có những em đã phải di dời nơi ở nhiều lần.

Bà Kijala Shako, thuộc Văn phòng khu vực Đông và Nam châu Phi của “Save the Children”, nhấn mạnh khi mất nhà ở, trẻ em gần như mất mọi thứ, từ cơ hội tiếp cận y tế, giáo dục cho đến thực phẩm và sự an toàn. Bà đồng thời bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo đang tham gia Hội nghị thượng đỉnh châu Phi về khí hậu tại thủ đô Nairobi (Kenya) sẽ nhận thức rõ khủng hoảng khí hậu tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của trẻ em, cũng như cần đáp ứng các nhu cầu và quyền của trẻ em.

Theo Save the Childen, thời tiết khắc nghiệt đã buộc khoảng 6,6 triệu người tại Somalia - tương đương 39% dân số nước này - rơi vào đói nghèo cùng cực. Trong năm 2022, trên khắp khu vực Nam sa mạc Sahara, số các trường hợp di cư mới trong nước do thời tiết khắc nghiệt lên tới 7,4 triệu người, cao gấp 3 lần so với con số 2,6 triệu người trong năm 2021. Tổ chức này khẳng định biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng lớn đến châu Phi, mặc dù đây là nơi có tỷ lệ phát thải khí nhà kính thấp nhất so với tất cả các châu lục trên thế giới.

Save the Children cũng cảnh báo hình thái thời tiết El Nino đang diễn ra hiện nay sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn và đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng cao hơn nữa. Theo đó, số người ở Nam sa mạc Sahara phải di dời, trong đó có trẻ em, sẽ còn tăng lên.