Hàng vạn người đổ về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình xem concert của BlackPink

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc BlackPink tại châu Á trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu. Theo dự tính, trong đêm diễn đầu tiên có khoảng 36.000 khán giả tham dự chương trình. Đây cũng là buổi biểu diễn có số lượng khán giả đông nhất từ trước đến nay tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Từ 14 giờ đã có rất đông khán giả xếp hàng vào sân vận động dù cuối giờ chiều mới bắt đầu mở cửa đón khách. Dù đông người, thời tiết oi nóng nhưng mọi người đều kiên nhẫn để được vào xem các cô gái BlackPink biểu diễn. Trên tay nhiều người cầm lightstick BlackPink (búa đồ chơi màu đen hồng). Rất đông bạn trẻ hóa trang giống 4 cô gái của nhóm nhạc đến cổ vũ, với trang phục đen và hồng là chủ đạo. Ban Tổ chức cũng quy định nhiều món đồ khán giả không được đem vào, trong đó có máy ảnh, máy tính bảng, máy quay cầm tay...

Đoạn đường trước cửa sân vận động được rào chắn, dành cho người đi bộ. Các phương tiện phải đi sang làn đối diện khiến cho giao thông ùn ứ. Lực lượng an ninh, bảo vệ cũng được huy động rất đông để giữ gìn trật tự.

Trước giờ biểu diễn, Hà Nội có mưa nhỏ nhưng không làm vơi đi tinh thần của khán giả. Đến 19 giờ 40, chương trình bắt đầu. Không khí tại Sân vận động Mỹ Đình trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của nhóm Blackpink. Tại chương trình, nhóm biểu diễn 22 bài hát. Ngoài danh mục 13 bài hát được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận ngày 30/6 thì đến 27/7 cơ quan này chấp thuận bổ sung thêm 9 bài hát. Trong đó có 3 bản hit lớn của BlackPink gồm: How You Like That, Kill This Love, Pink Venom. Ngoài ra, còn có các ca khúc: Flower, You & Me, Gone, On The Ground, Money. Mỗi hài hát được trình diễn đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Vũ Thanh Hằng, bạn trẻ đến từ phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang chia sẻ, em hâm mộ nhóm nhạc BlackPink từ rất lâu. Những lần nhóm biểu diễn ở Thái Lan, Singapore, Indonesia...em không có điều kiện sang xem. Vì vậy, khi nhóm biểu diễn ở Hà Nội, em cố gắng sắp xếp tham dự. Dù vé khá đắt so với mức lương mới ra trường của em nhưng được gặp thần tượng của mình em vẫn vui lòng.

Trước đó, đêm 28/7, hàng nghìn người hâm mộ cũng tập trung ở nhà ga Sân bay Nội Bài để chào đón nhóm nhạc. Tuy nhiên, các cô gái BlackPink đã đi cửa riêng để về khách sạn tại Hà Nội.

Tối 30/7, đêm diễn thứ hai của nhóm tiếp tục diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với số lượng khán giả dự kiến 31.000 người.

Về việc thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả cho chương trình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âm nhạc IME đã gửi lệnh chi trả tiền bản quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) vào 19 giờ ngày 28/7.