Phương pháp "da kề da" giúp mẹ và bé khỏe mạnh ngay sau sinh

Đây là thông tin được Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quang Thanh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam đưa ra tại buổi chia sẻ thông tin với chủ đề "Sức mạnh da kề da từ ngày đầu tiên" diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 13/3.

Theo bác sĩ Lê Quang Thanh, da kề da tạo ra phản xạ tự nhiên giúp bé tìm vú mẹ và bú. Sữa mẹ đã được chứng minh là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy, việc trẻ được da kề da ngay sau chào đời sẽ giúp hệ thần kinh, hệ hô hấp, tiêu hoá, thân nhiệt... phát triển tốt hơn và đặc biệt là giấc ngủ của trẻ sẽ sâu hơn; đồng thời sẽ tăng cường mối gắn kết giữa mẹ và bé tốt hơn.

Còn về phía người mẹ thì sẽ không còn cảm giác đau sau sinh; kích thích sản xuất hormone oxytocin, giúp mẹ cảm thấy thư giãn và bình yên. Từ đó, thúc đẩy quá trình phục hồi sau sinh, giúp vết thương mau lành hơn. Phương pháp này còn giúp cho các cơ sở y tế giảm gánh nặng chăm sóc trẻ sơ sinh.

“Với những lợi ích mang lại, da kề da đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo là một thực hành chuẩn và rất quan trọng. Tại Việt Nam, phương pháp này cũng được Bộ Y tế khuyến cáo áp dụng từ năm 2014”, bác sĩ Thanh nhấn mạnh.

Theo thống kê của WHO, mỗi năm phương pháp chăm sóc da kề da cứu sống hơn 150.000 trẻ sơ sinh. Theo đó, WHO khuyến cáo nên thực hành da kề da tối thiểu là 90 phút sau sinh. Tuy nhiên, trên thực tế càng lâu càng tốt, nhất là trong sáu tuần hậu sản, đặc biệt rất có lợi cho những em bé sinh non, những em bé nhẹ cân.

Bên cạnh đó, bác sĩ Lê Quang Thanh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của 1.000 ngày đầu đời, giai đoạn vàng để can thiệp, giúp trẻ phát triển toàn diện. Trong đó, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong giai đoạn này, ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của trẻ sau này. Cụ thể, việc can thiệp dinh dưỡng không tốt trong giai đoạn này có thể dẫn đến nguy cơ béo phì, tăng huyết áp, tim mạch... ở trẻ; đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng dân số.