Herbalife Việt Nam tổ chức “Xuân Yêu Thương” cho hơn 1.400 trẻ em

Theo đó, tình nguyện viên gồm các Thành Viên Độc Lập và Nhân Viên Herbalife Việt Nam mang đến cho các em nhiều niềm vui thông qua những hoạt động ý nghĩa như tổ chức chương trình gói bánh chưng, tặng quà Tết và các dụng cụ học tập cho các em.

“Chúng tôi rất tự hào và phấn khởi khi các hoạt động tình nguyện do công ty tổ chức luôn nhận được sự ủng hộ và tham gia mạnh mẽ của các Thành Viên Độc Lập và Nhân Viên Herbalife Việt Nam. Chúng tôi tin rằng với lòng nhân ái và sự quan tâm sâu sắc, cùng nhau chúng ta có thể mang đến những đóng góp ý nghĩa giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn", ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết.

Ông Lê Trung Thực, Giám Đốc Trung Tâm Công Tác Xã Hội tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Bên cạnh sự hỗ trợ tài chính quý báu giúp nâng cao chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày của các em nhỏ tại Trung tâm chúng tôi, tôi rất cảm kích khi các tình nguyện viên Herbalife Việt Nam luôn dành thời gian để mang đến niềm vui và nhiều kỷ niệm ấm áp cho các em trong những dịp đặc biệt như Tết cổ truyền, Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi và Tết Trung Thu. Tôi tin rằng sự động viên và quan tâm to lớn này sẽ giúp các em cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn để vượt qua mọi thách thức. Tôi vô cùng biết ơn lòng nhân ái của các anh, chị. Xin chúc toàn thể các anh, chị tại Herbalife Việt Nam một Năm Mới Giáp Thìn An Khang Thịnh Vượng.”

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu Trưởng Trường Phổ Thông Cơ Sở Nguyễn Đình Chiểu cũng chia sẻ: “Tôi rất cảm động và hạnh phúc được chứng kiến niềm vui trên gương mặt các con học sinh. Những chuyến thăm của các anh, chị Thành Viên Độc Lập và Nhân Viên Herbalife Việt Nam luôn mang đến những trải nghiệm vui tươi cho các con. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới công ty vì đã triển khai chương trình ý nghĩa này không chỉ giúp cải thiện bữa ăn hàng ngày cho các con học sinh của chúng tôi mà còn khuyến khích các con sống lành mạnh hơn."

Chương trình Casa Herbalife được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013 với mục tiêu giúp cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng cho trẻ em và các cộng đồng đang gặp khó khăn, phù hợp với sứ mệnh của Quỹ Herbalife Nutrition Foundation (Quỹ HNF) trên toàn cầu.

Chương trình Casa Herbalife Việt đến nay đã giúp hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chín Trung Tâm Casa Herbalife trên toàn quốc được nâng cao chất lượng bữa ăn mỗi ngày với tổng số tiền hỗ trợ tính đến nay là hơn 20 tỉ đồng. Năm 2021, Herbalife Việt Nam cũng giới thiệu Chương trình Ngôi Sao Nhỏ đến các trung tâm Casa Herbalife Việt Nam nhằm giúp những trẻ em tại đây có kiến thức tốt hơn về dinh dưỡng lành mạnh và xây dựng thói quen tập thể dục thường xuyên.