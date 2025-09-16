Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 22 (CAEXPO 2025) sắp diễn ra

(Ngày Nay) - Hội chợ Thương mại Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 22 năm 2025 sắp diễn ra tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, từ ngày 17-21/9. Đây không chỉ là một sự kiện thương mại quốc tế lớn mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó Việt Nam đóng vai trò tích cực.

Là triển lãm thương mại – công nghệ quốc tế cấp cao, được tổ chức thường niên từ năm 2004, CAEXPO do Trung Quốc và 10 nước ASEAN đồng tổ chức. Suốt hơn hai thập kỷ, hội chợ đã trở thành là một trong những sự kiện công nghệ, kinh tế số hàng đầu châu Á, quy tụ các lãnh đạo từ chính phủ đến các ngành kinh doanh, công nghệ.Đặc biệt, CAEXPO cũng là nơi các doanh nghiệp ASEAN và Trung Quốc gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường, xây dựng đối tác mới cũng như củng cố quan hệ hữu nghị.

Chủ đề và quy mô ấn tượng

CAEXPO 2025 được tổ chức với chủ đề "Trí tuệ số thúc đẩy phát triển - Đổi mới sáng tạo dẫn dắt tương lai - Tận dụng những cơ hội mới của Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – ASEAN (ACFTA) phiên bản 3.0”, hứa hẹn mang đến những cơ hội đột phá trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Là một trong những triển lãm quốc tế quy mô lớn nhất khu vực, CAEXPO 2025 dự kiến thu hút khoảng 3.200 doanh nghiệp từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng diện tích trưng bày lên đến 160.000 mét vuông. Sự kiện sẽ tập trung vào các lĩnh vực mới nổi như AI, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. Khu trưng bày AI sẽ giới thiệu các công nghệ tiên tiến, mô hình chuỗi cung ứng xuyên biên giới, đồng thời thúc đẩy các hội thảo chuyên đề về logistics, tài chính và công nghệ thông tin. Đặc biệt, hội chợ hướng tới mục tiêu "Triển lãm ASEAN không phát thải carbon", cam kết phát triển bền vững và kinh tế xanh, góp phần xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Trung Quốc và ASEAN.

Theo bà Lư Tân Ninh, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, kỳ hội chợ năm nay sẽ tập trung vào hai mảng chính là hợp tác kinh tế-thương mại và trình diễn AI. Đặc biệt, Quảng Tây đã ký kết ghi nhớ hợp tác AI với 8 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Đồng thời, quy hoạch khu công nghệ rộng 7,78 km² tại Nam Ninh để hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo AI Trung Quốc – ASEAN, sẵn sàng chào đón doanh nghiệp khu vực.

Việt Nam: Đối tác chủ động và tích cực

Việt Nam, với vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, tiếp tục khẳng định vị thế tại CAEXPO 2025, thể hiện rõ thiện chí hợp tác và tinh thần hữu nghị Việt – Trung. Theo thống kê, năm 2024, khu gian hàng Việt Nam đã thu hút hơn 60.000 lượt khách tham quan với 120 doanh nghiệp trên diện tích 5.000 mét vuông, giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản, công nghệ, công nghiệp phụ trợ và hàng tiêu dùng.

Trước thềm hội chợ, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và CAEXPO đã đồng tổ chức chương trình “Xúc tiến toàn cầu Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 22 (Việt Nam)”. Chương trình nhằm quảng bá rộng rãi về hội chợ, đồng thời giới thiệu các sáng kiến đổi mới và tăng cường sự hiểu biết của giới chính khách và doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, khẳng định vai trò quan trọng của CAEXPO trong việc mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam, “CAEXPO không chỉ giúp doanh nghiệp kết nối với đối tác Trung Quốc mà còn tạo điều kiện nắm bắt xu hướng công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (CAFTA) phiên bản 3.0 có hiệu lực”.

Cũng tại chương trình, bà Vi Triều Huy, Tổng thư ký Ban Thư ký Hội chợ CAEXPO, khẳng định rằng: “Sự kiện là nền tảng chiến lược thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và ASEAN. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, CAEXPO đã góp phần nâng cấp khu vực thương mại tự do từ phiên bản 1.0 lên 3.0, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Trung Quốc và ASEAN duy trì vị thế là đối tác thương mại hàng đầu của nhau"

Bên cạnh đó, chương trình còn tích cực vận động doanh nghiệp tham gia, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày sản phẩm trong các lĩnh vực nông sản, công nghệ, công nghiệp phụ trợ và hàng tiêu dùng. Đơn cử, tỉnh Gia Lai đã có 8 doanh nghiệp tham gia, trưng bày các sản phẩm đặc trưng như cà phê, hạt dinh dưỡng, dầu bơ nguyên chất, sầu riêng đông lạnh và các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đây là cơ hội để những doanh nghiệp kết nối khách hàng, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời đánh giá xu hướng thị trường để phát triển xuất khẩu bền vững sang Trung Quốc và ASEAN.

Về định hướng mở rộng hợp tác, CAEXPO 2025 đặt mục tiêu tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Phó Cục trưởng Lê Hoàng Tài cho biết: "Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ sạch, nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Trung Quốc cũng như toàn khu vực ASEAN".

Sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ nhằm mở rộng thị trường mà còn thể hiện tinh thần hợp tác, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm. Các doanh nghiệp tận dụng CAEXPO để đánh giá xu hướng thị trường, kết nối với đối tác quốc tế và thúc đẩy xuất khẩu bền vững sang Trung Quốc cũng như các nước ASEAN.

Trong khi đó, Quảng Tây, với vai trò cửa ngõ hợp tác, đang triển khai các trung tâm đổi mới sáng tạo AI hướng tới ASEAN, trong đó Việt Nam là đối tác quan trọng, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai gắn kết hơn. Những hoạt động này không chỉ thúc đẩy trao đổi thương mại mà còn nuôi dưỡng tình hữu nghị láng giềng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

CAEXPO 2025 là cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ tiên tiến và củng cố quan hệ đối tác. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động, việc tận dụng các cơ hội từ CAEXPO 2025 là một hướng đi quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc cũng như toàn khu vực ASEAN.