Ông Trump chia sẻ hình ảnh đầu tiên của nhà lãnh đạo Venezuela

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một bức ảnh nhà lãnh đạo Venezuela kèm chú thích: “Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima”.

Theo CBS News, bức ảnh nhà lãnh đạo Venezuela trên tàu USS Iwo Jima được Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Truth Social

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông Maduro và phu nhân đang ở trên chiến hạm của Mỹ.

Ông Trump nói rằng ông Maduro đang được đưa tới New York sau khi bị bắt giữ vào sáng sớm cùng ngày.

Thông tin về vụ Mỹ tấn công Venezuela trên kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ ghi nhận một số người bị thương, không có người thiệt mạng.

Tổng thống Trump cho biết phía Mỹ đã đợi 4 ngày chờ "thời tiết tốt hơn" mới tiến hành vụ tấn công. Cũng theo ông Trump, Mỹ sẽ "tham gia mạnh mẽ" vào ngành công nghiệp dầu khí của Venezuela.

Trước đó, trong bài phát biểu đặc biệt phát sóng trên toàn quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López đã bác bỏ lập luận cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm chống ma túy, cho rằng mục tiêu thực sự là áp đặt thay đổi chính quyền hợp pháp tại Caracas và chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của nước này.

Trước đó, rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Mỹ tiến hành. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela, trong khi Tổng thống Mỹ xác nhận về vụ tấn công cũng như việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân.