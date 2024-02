Hội Lim 2024 để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng du khách

Mặc dù 2 ngày diễn ra lễ hội năm nay không vào ngày cuối tuần, thời tiết có lúc có mưa nhỏ nhưng Hội Lim 2024 vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân quanh vùng và du khách. Nhờ chuẩn bị chu đáo, các nghi lễ và hoạt động hội diễn ra trang nghiêm, đáp ứng nguyện vọng đông đảo người dân.

Với việc mở rộng không gian lễ hội ở đồi Lim và khu vực hồ điều hòa Vân Tương nên không còn cảnh người chen chúc nhau khi đi hội. Đặc biệt, để du khách có những trải nghiệm hấp dẫn tại không gian văn hóa Quan họ, huyện Tiên Du đã lựa chọn các câu lạc bộ Quan họ độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa hát tại các lán trại; đồng thời, bố trí lán hát Quan họ khoa học, đan xem nhau, với âm lượng vừa đủ.

Đến với Hội Lim năm nay, mỗi người có thể cảm nhận được sức sống trường tồn của Dân ca Quan họ Bắc Ninh qua sự tiếp nối truyền thống, sức lan tỏa của Quan họ bởi không chỉ có các liền anh, liền chị trưởng thành, cao tuổi mà còn có 2 câu lạc bộ Quan họ măng non và 1 câu lạc bộ Quan họ ngoại tỉnh tham gia hát. Năm nay, số lượng người đến với Hội Lim, nghe hát trên đồi Lim, các nhà chứa (nơi sinh hoạt của người Quan họ) và tại gia đình của các nghệ nhân đông hơn. Điều này một lần nữa khẳng định cam kết của tỉnh Bắc Ninh với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Theo Ban Tổ chức, song song với bố trí không gian hát Quan họ, các hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội cũng được chú trọng. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 814 của huyện phối hợp với Đội kiểm tra 814 của tỉnh thường xuyên thanh, kiểm tra để ngăn chặn, xử lý vi phạm về dịch vụ văn hóa, thông tin, du lịch tại khu vực lễ hội. Tại hội Lim năm nay, Ban Tổ chức bố trí các gian hàng sản phẩm OCOP đặc sắc của tỉnh để du khách lựa chọn. Việc kiểm soát giá cả các mặt hàng cũng được thực hiện chặt chẽ, không còn hiện tượng “chặt chém”, ăn mày, ăn xin, các hoạt động mê tín dị đoan… trong khu vực lễ hội.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các vi phạm tại khu vực trông giữ xe. Công an huyện chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban An toàn giao thông huyện dựng các chốt phân luồng giao thông tránh để xảy ra ùn tắc giao thông và chủ động kiểm tra, kiểm soát các phương tiện giao thông vào, ra khu vực lễ hội.

Công tác vệ sinh môi trường cũng được địa phương chú trọng. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện bố trí lực lượng đảm bảo quét dọn vệ sinh, môi trường trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội. Địa phương dựng 40 nhà vệ sinh tạm, bốt vệ sinh lưu động, bố trí 100 thùng rác lưu động ở khu vực đồi Lim, hồ điều hòa Vân Tương và một số khu vực phụ cận. Cùng với đó, Ban Tổ chức huy động lực lượng thanh niên làm nhiệm vụ hướng dẫn, phát nước miễn phí cho du khách.

Công tác tổ chức có sự chuẩn bị chu đáo, song vẫn còn một vài “hạt sạn” cần khắc phục, xử lý. Theo phản ánh du khách thập phương, mặc dù Ban Tổ chức đã quy hoạch, bố trí các điểm trông giữ xe, tuy nhiên chưa có bãi đỗ xe rộng, người dân, tổ chức đứng ra làm dịch vụ trông giữ xe nhiều, chưa có sự kiểm soát chặt chẽ, nhiều người phải gửi xe với giá cao. Số lượng nhà vệ sinh công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu của hàng vạn du khách; nguồn điện tại các lán trại chưa ổn định... gây ảnh hưởng đến việc vui Xuân, trảy hội của nhân dân.

Hội Lim được tổ chức nhằm phát huy, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của Kinh Bắc và quảng bá hình ảnh, con người, quê hương Tiên Du. Thông qua lễ hội, người dân cũng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn những danh nhân văn hóa, lịch sử và những Anh hùng dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; đồng thời lan tỏa, quảng bá rộng rãi làn điệu Dân ca Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, vẻ đẹp của Bắc Ninh - Kinh Bắc đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.