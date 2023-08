Hơn 200 hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh", do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Bình Thuận tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đăng Chương, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh, di sản văn hóa biển đảo Việt Nam là sự kết tinh của trí tuệ, truyền thống đoàn kết cộng đồng các dân tộc vùng biển từ trong quá khứ đến hiện tại. Trải qua bao biến cố lịch sử, dù bị mất mát, hủy hoại bởi chiến tranh và điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng kho tàng di sản văn hóa ấy vẫn vô cùng đồ sộ, độc đáo và quý báu.

Việt Nam có trên 3.200 km đường bờ biển và khoảng 1 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế, trải dài từ Móng Cái, Quảng Ninh tới Hà Tiên, Kiên Giang; có trên 40 vùng vịnh, 2.773 đảo ven bờ và 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Đặc biệt, vùng ven biển hội tụ nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới như: Vịnh Hạ Long, Danh thắng Tràng An, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quần thể Di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, các khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia nổi tiếng thế giới, các hang động, bãi biển đẹp và nhiều lễ hội truyền thống độc đáo. Tất cả những điều kiện đó tạo nên tiềm năng to lớn về phát triển văn hóa du lịch của biển đảo Việt Nam, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Triển lãm là sự kiện văn hóa nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc vùng biển đảo với nhân dân và bạn bè quốc tế; tiếp tục nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, tài nguyên và môi trường văn hóa, du lịch biển đảo, góp phần phát triển bền vững đất nước cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Kéo dài từ 27/8- 2/9, triển lãm diễn ra nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi và ấn tượng. Điểm nhấn là phần triển lãm hơn 200 bức ảnh với chủ đề chính “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” tập trung giới thiệu những di vật, bản đồ cổ, tư liệu Hán Nôm về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các châu bản Triều Nguyễn có nội dung về chủ quyền biển đảo Việt Nam; sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc…

Bên cạnh đó, triển lãm còn có không gian trưng bày quảng bá về tiềm năng văn hóa du lịch biển, đảo của 22 tỉnh, thành phố trên khắp mọi miền đất nước. Tại đây, các địa phương giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch, lễ hội, các danh lam thắng cảnh, các sản phẩm từ biển, sản phẩm thủ công truyền thống đặc trưng trên biển của từng địa phương. Ngoài ra, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật khắc họa sâu sắc các giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng cư dân ven biển theo chiều dài đất nước.