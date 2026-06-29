Jane Seymour mở màn "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" tại DANAFF IV

(Ngày Nay) - Sáng ngày 29/6 tại rạp chiếu phim Lê Độ - Đà Nẵng, đã diễn ra chương trình mở màn Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với buổi chiếu tác phẩm Somewhere in Time ( Ngược dòng thời gian ) của đạo diễn Jeannot Szwarc. Bộ phim nằm trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.

Chương trình “Tiêu điểm Điện ảnh Hoa Kỳ” tại DANAFF IV giới thiệu 13 tác phẩm tiêu biểu, phác họa hành trình phát triển của điện ảnh Mỹ từ thời kỳ phim câm đến những thành tựu nổi bật của điện ảnh đương đại. Từ The General, City Lights, Casablanca, Singin’ in the Rain, 12 Angry Men, 2001: A Space Odyssey, The Godfather, Raging Bull, Somewhere in Time, Saving Private Ryan, No Country for Old Men, Hacksaw Ridge đến Nomadland, chương trình mang đến bức tranh toàn diện về sự vận động không ngừng của Hollywood trong hơn một thế kỷ.

Đây không chỉ là những bộ phim ghi dấu trong lịch sử điện ảnh Mỹ mà còn là các tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng đến ngôn ngữ điện ảnh thế giới, phản ánh những thay đổi trong nghệ thuật kể chuyện, kỹ thuật làm phim cũng như đời sống xã hội qua nhiều thế hệ. Qua các tác phẩm kinh điển và đương đại, khán giả sẽ có cơ hội nhìn lại những cột mốc quan trọng đã góp phần định hình vị thế của điện ảnh Hoa Kỳ trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Trên tình thần đó, BTC đã lựa chọn Somewhere in Time (Ngược dòng thời gian) của đạo diễn Jeannot Szwarc là tác phẩm mở màn cho Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ. Buổi chiếu chào đón sự hiện diện của Jane Seymour - ngôi sao của điện ảnh và truyền hình Mỹ, cũng là nữ chính của phim.

Tham dự chương trình có Tiến sĩ Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam; ông Hà Vỹ – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng; ông Sean Boda, Quyền Tham tán Thông tin – Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng NSX Bill Mechanic – cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 20th Century Fox, nhà sản xuất kỳ cựu của Hollywood.

Phát biểu khai mạc chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Mỹ tại DANAFF IV, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim; khẳng định đây là một trong những điểm nhấn nổi bật của kỳ liên hoan năm nay. Bà cho biết việc lần đầu tiên giới thiệu một chương trình chuyên đề về điện ảnh Mỹ đúng dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần khẳng định vai trò của điện ảnh như một nhịp cầu kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo TS. Ngô Phương Lan, tinh thần hợp tác ấy không chỉ thể hiện qua các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn mà còn được minh chứng bằng bộ phim hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ Chiếc kén (Chrysalis), tác phẩm tham dự hạng mục Phim châu Á dự thi tại DANAFF IV.

Bà cũng bày tỏ niềm vinh dự khi DANAFF IV đón tiếp nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic – người vừa được trao Giải Thành tựu Điện ảnh tại đêm Khai mạc, cùng nữ minh tinh Jane Seymour. Với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu thế giới và chuỗi tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ, chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Mỹ được kỳ vọng sẽ mở rộng đối thoại điện ảnh, thúc đẩy hợp tác quốc tế và mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm điện ảnh giàu giá trị nghệ thuật và lịch sử.

Có mặt tại buổi chiếu, ông Sean Boda, Quyền Tham tán Thông tin – Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho biết chương trình "Tiêu điểm Điện ảnh Mỹ" mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm thành lập. Theo ông, 13 tác phẩm được giới thiệu tại DANAFF IV không chỉ phản ánh lịch sử, văn hóa và tinh thần nước Mỹ mà còn là cầu nối tăng cường giao lưu văn hóa với Việt Nam. Ông bày tỏ sự trân trọng đối với Ban Tổ chức DANAFF, đặc biệt là Tiến sĩ Ngô Phương Lan và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh điện ảnh luôn là ngôn ngữ của sự đồng cảm, kết nối con người vượt qua mọi ranh giới. Sean Boda cũng gửi lời chào mừng nữ diễn viên Jane Seymour và khẳng định bộ phim Somewhere in Time là một biểu tượng đẹp về những giá trị vượt thời gian mà chương trình muốn gửi gắm đến khán giả Việt Nam.

Chia sẻ trước buổi chiếu Somewhere in Time, Jane Seymour cho biết bà luôn dành tình cảm đặc biệt cho bộ phim, dù khi mới ra mắt tác phẩm không đạt được thành công như kỳ vọng. Theo nữ diễn viên, theo thời gian, bộ phim đã chinh phục hàng triệu khán giả trên khắp thế giới, trở thành tác phẩm được nhiều người xem đi xem lại nhờ câu chuyện giàu cảm xúc cùng phần âm nhạc giàu sức lay động. "Bộ phim mang ý nghĩa rất đặc biệt với nhiều người và tôi hy vọng các bạn sẽ có những phút giây thật sự trọn vẹn khi thưởng thức tác phẩm này", bà nói.

NSX Bill Mechanic cũng có những chia sẻ thú vị khi nói rằng, Somewhere in Time là một trong những bộ phim ông yêu thích và bản thân đã xem lại tới bốn, năm lần. Theo nhà sản xuất kỳ cựu, dù không tạo được tiếng vang lớn khi mới ra mắt, tác phẩm đã vượt qua thử thách của thời gian để trở thành một bộ phim có sức sống bền bỉ trong lòng công chúng. "Một bộ phim không chỉ được đánh giá qua doanh thu khi phát hành, mà còn ở di sản nó để lại. Somewhere in Time là một bộ phim nhỏ nhưng đã trở nên rất lớn theo thời gian", ông nói.

Bên cạnh việc tham dự buổi chiếu và giao lưu với khán giả, Jane Seymour còn tham gia DANAFF IV với vai trò giảng viên của chương trình Acting Master Class thuộc DANAFF Talents 2026. Tại đây, nữ diễn viên Hollywood sẽ trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất, quá trình xây dựng nhân vật và những bài học tích lũy từ hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật với các diễn viên, học viên trẻ Việt Nam và quốc tế.

Jane Seymour là một trong những ngôi sao quốc tế nổi bật tham dự DANAFF IV. Với sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, bà ghi dấu ấn trên điện ảnh, truyền hình và sân khấu, đồng thời là chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Emmy, giải Quả Cầu Vàng và tước hiệu OBE (Officer of the Order of the British Empire) do Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng năm 2000.

Khán giả toàn cầu biết đến Jane Seymour qua vai Solitaire trong bộ phim James Bond kinh điển Live and Let Die (1973), một trong những Bond Girl nổi tiếng và được yêu thích nhất của loạt phim 007. Bà cũng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi bật như Dr. Quinn, Medicine Woman, The Kominsky Method, The Wedding Crashers hay Harry Wild. Đặc biệt, vai diễn bác sĩ Michaela Quinn trong Dr. Quinn, Medicine Woman đã mang về cho bà giải Quả Cầu Vàng và đưa tên tuổi Jane Seymour trở thành biểu tượng của truyền hình Mỹ trong thập niên 1990.

Không chỉ thành công với diễn xuất, Jane Seymour còn là nhà sản xuất, họa sĩ và nhà hoạt động xã hội tích cực. Với những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật và cộng đồng, bà được xem là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lâu dài của ngành giải trí quốc tế.

Trong Somewhere in Time, Jane Seymour vào vai Elise McKenna, một minh tinh sân khấu nổi tiếng đầu thế kỷ XX. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp cổ điển và sự thanh lịch đặc trưng, Elise còn là linh hồn cảm xúc của bộ phim khi trở thành người phụ nữ mà Richard Collier (Christopher Reeve) quyết tâm vượt qua giới hạn thời gian để tìm gặp. Với lối diễn xuất tinh tế, Seymour đã khắc họa thành công hình ảnh một người phụ nữ vừa kiêu sa, mong manh, vừa khao khát tình yêu đích thực và tự do khỏi những ràng buộc của danh vọng.

Dù không đạt thành công lớn về doanh thu khi ra mắt năm 1980, Somewhere in Time đã dần trở thành một tác phẩm kinh điển được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Câu chuyện tình yêu vượt thời gian giữa Elise và Richard, phản ứng hóa học đặc biệt giữa Jane Seymour và Christopher Reeve cùng phần âm nhạc da diết của John Barry đã giúp bộ phim xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ trung thành trên khắp thế giới. Hơn bốn thập kỷ sau ngày công chiếu, hình tượng Elise McKenna vẫn được xem là một trong những biểu tượng lãng mạn đáng nhớ nhất của dòng phim giả tưởng, góp phần đưa Somewhere in Time trở thành một tác phẩm được yêu mến bền bỉ trong lịch sử điện ảnh.

Trong phần giao lưu, khán giả có mặt có dịp nghe Jane Seymour chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị xoay quanh Somewhere in Time, từ quá trình hóa thân thành nhân vật Elise McKenna cho đến những kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc cùng Christopher Reeve và đạo diễn Jeannot Szwarc.

Không chỉ tham dự buổi chiếu mở màn và giao lưu cùng Jane Seymour, khán giả còn có cơ hội thưởng thức bức tranh điện ảnh đa sắc màu của DANAFF IV diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7. Năm nay, Liên hoan phim mang đến hơn 200 suất chiếu với 102 bộ phim đặc sắc đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, trải dài ở các chương trình phim dự thi, toàn cảnh điện ảnh châu Á, tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, điện ảnh Việt Nam hôm nay và chuyên đề 40 năm điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới.