Khách hàng săn lùng dự án BĐS phía Đông TP. HCM với ưu đãi “khủng”

(Ngày Nay) - Nhằm đón đầu thời điểm sôi động của thị trường BĐS trước thềm Tết Nguyên đán, “ông lớn” BĐS Vinhomes đã tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi đặc biệt. Chỉ riêng quỹ căn The Origami tại Vinhomes Grand Park, khách mua đã có cơ hội nhận ngay gói nội thất bếp cao cấp do thương hiệu Dghome cung cấp khi bàn giao căn hộ trước Tết Âm lịch 2024.

Hoàn thiện căn hộ Nhật trong mơ với quà tặng nội thất bếp cao cấp trọn gói

Cuối năm trước thềm Tết Nguyên đán thường là thời điểm thị trường bất động sản hoạt động sôi nổi nhất, các chủ đầu tư cũng thường chọn quý IV làm điểm rơi để tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu thị trường, thu hút khách hàng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh…

Một trong những chủ đầu tư mạnh tay “tiếp sức” cho khách hàng là Vinhomes đã tung ra ưu đãi đặc biệt cho quỹ căn hộ hiện hữu mang đậm phong cách Nhật The Origami tại Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức), với quà tặng nội thất bếp trọn gói lên đến 65 triệu đồng/căn do thương hiệu Dghome cung cấp. Chương trình đặc biệt này sẽ dành tặng cho 20 khách hàng đầu tiên đăng ký nhận bàn giao căn hộ The Origami trước Tết Âm lịch 2024.

Cụ thể, nếu chọn mua căn hộ studio, căn 1 PN+ hay 2 PN, khách hàng sẽ được tặng gói thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị nội thất bếp trị giá 50 triệu đồng; đối với căn 2 PN+ và 3 PN, gói quà tặng sẽ có giá trị lên đến 65 triệu đồng. Gói quà tặng hấp dẫn này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm khoản chi phí đáng kể khi nhận bàn giao The Origami để đón Tết vui Xuân.

Gói quà tặng nội thất bếp trọn gói dành cho căn hộ The Origami được lấy cảm hứng từ những giá trị truyền thống của Nhật Bản với phong cách thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều tính năng thông minh, cao cấp, mang đến cho chủ nhân căn hộ một không gian bếp thanh lịch, tinh tế và ấm cúng. Đón Tết Nguyên đán trong căn hộ The Origami, chủ sở hữu và gia đình sẽ có không gian lý tưởng để quây quần bên nhau, cùng thưởng thức những bữa ăn ngon và tận hưởng không khí đầm ấm, vui vẻ.

Bên cạnh đó, phân khu này còn được áp dụng song song chương trình “Nhận nhà ở ngay, cùng bay tới Nhật”, dành tặng khách hàng voucher du lịch Nhật Bản trị giá đến 60 triệu đồng, cùng với CSBH ưu đãi như thanh toán chỉ 10% ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán chỉ từ 15% nhận nhà ở/cho thuê ngay, hỗ trợ lãi suất 0% trong 15 tháng, hỗ trợ trả lãi 7 - 8% trong 2 năm sau khi hết thời hạn hỗ trợ lãi suất…

Sống khỏe, sống vui, sống tiện nghi chuẩn phong cách Nhật tại The Origami

Lấy cảm hứng từ Origami, nghệ thuật gấp giấy truyền thống của Nhật Bản, phân khu The Origami thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park là không gian sống an yên, thanh bình mang đậm chất xứ Phù Tang. Tọa lạc tại cửa ngõ phía Bắc đại đô thị, The Origami hưởng trọn vượng khí tài lộc và nguồn năng lượng tươi mát đến từ sông Đồng Nai và sông Tắc.

Nếu thiên nhiên là giá trị bảo chứng cho “chuẩn sống xanh” thì The Origami một lần nữa ghi điểm khi được quy hoạch nhiều công trình xanh đậm nét đất nước mặt trời mọc, nổi bật là bộ đôi vườn Nhật, cổng trời Torii, vườn tùng La Hán, hồ cá Koi, cầu gỗ đỏ… cùng chuỗi tiện ích phong phú khác như hồ bơi, sân tập gym ngoài trời, sân dưỡng sinh, vườn thiền, thảm cỏ đa năng, chòi nghỉ…

Ngoài ra, cư dân The Origami còn được thừa hưởng hàng ngàn tiện ích hiện đại của siêu đô thị Vinhomes Grand Park. Với vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park, bệnh viện Vinmec, hệ thống trường liên cấp Vinschool, đại công viên 36ha, công viên gym, hồ bơi, sân tập thể thao… cùng với trục đại lộ ánh sáng, phố đi bộ, chợ đêm… Mới đây, chủ đầu tư Vinhomes đã công bố thông tin sẽ đầu tư xây dựng khu vui chơi tầm cỡ quốc tế VinWonders - một điểm nhấn mới góp phần nâng tầm giá trị của Vinhomes Grand Park trên bản đồ bất động sản TP. Thủ Đức.

Nhiều khách hàng chia sẻ, đón Tết trong nhà mới The Origami sẽ là trải nghiệm tuyệt vời để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết cổ truyền đầm ấm, Với gói quà tặng thiết thực từ chủ đầu tư, chủ nhân căn hộ The Origami sẽ có được một căn bếp hoàn hảo - nơi gắn kết các thành viên trong gia đình để cùng nhau làm nên một mùa Tết trọn vẹn và ý nghĩa.