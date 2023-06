(Ngày Nay) - Tối 8/6, tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023 với chủ đề “Đất thiêng vạn lộc”.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc (An Giang) là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ người dân Châu Đốc, An Giang.

Lễ hội được gắn với chuỗi các sự kiện lớn của thành phố Châu Đốc từ ngày 8 - 14/6 (nhằm ngày 21/4 đến 27/4 âm lịch), như: Lễ kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700 - 2023), 194 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2023) và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Châu Đốc (2013 - 2023).

Sau Lễ khai hội, thành phố Châu Đốc tổ chức lễ phục hiện rước tượng Bà, Lễ rước được thực hiện theo đúng nghi lễ cổ truyền thông qua hình thức sân khấu hóa đặc sắc đã tái hiện lại nguồn gốc, lịch sử bà Chúa Xứ.

Trong các ngày diễn ra Lễ hội Vía bà Chúa Xứ Núi Sam, cùng với phần nghi lễ trang trọng, để thu hút khách du lịch và nhân dân, UBND thành phố Châu Đốc còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi phục vụ nhân dân và du khách như: Biểu diễn múa lân sư rồng; chương trình văn nghệ mang sắc thái văn hóa 4 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm…

Cùng với đó là hội thi thả đèn hoa đăng, triển lãm ảnh nghệ thuật, các hoạt động thể thao (quần vợt, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, hội thi leo núi), các trò chơi dân gian (giật cờ, tung cầu, nhảy bao bố, trò chơi vận động liên hoàn), bóng chuyền hơi…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố Châu Đốc, An Giang; chứa đựng những giá trị lịch sử - văn hóa đặc trưng trong dòng chảy văn hóa Nam Bộ. Bản sắc văn hóa trong Lễ hội được cộng đồng duy trì, thực hành, trao truyền, từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh.

Đến với Lễ hội, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức và hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính với Bà Chúa Xứ và các bậc tiền nhân có công khai mở vùng đất nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt...

“Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là dịp để giới thiệu, quảng bá tới đồng đảo nhân dân và du khách trong, ngoài nước về tiềm năng và thế mạnh, vẻ đẹp và sức hấp dẫn của du lịch Châu Đốc nói riêng, An Giang nói chung. Đồng thời, qua đó giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, xây dựng thành phố Châu Đốc văn minh hiện đại, hấp dẫn thân thiện, giàu bản sắc”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.

Là lễ hội truyền thống của người dân Châu Đốc hàng trăm năm nay, Lễ hội mang đậm văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với người Hoa, Khmer, Chăm.

Năm 2014, Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội được thực hiện theo nghi thức truyền thống, gồm: Lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ, lễ Tắm Bà, lễ Thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu và 2 vị phu nhân, lễ Túc yết, lễ Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc… Mỗi năm có hàng triệu lượt du khách đến Châu Đốc hành hương, dâng lễ và chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên của vùng đất nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Năm nay, UBND tỉnh An Giang quyết định không thu phí tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam đối với du khách trong dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam từ ngày 8 - 14/6.