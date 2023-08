Khai mạc Ngày hội văn hóa Hội An tại Paris

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An và đông đảo cộng đồng người Việt Nam, bạn bè người Pháp.

Phát biểu mở đầu chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết sự kiện được tổ chức với sự phối hợp của Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp nhân chuyến công tác của lãnh đạo và các nghệ sĩ từ thành phố nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa và những nét đặc sắc của Hội An đến cộng đồng người Việt và Pháp. Theo ông Sơn, với thế mạnh văn hóa và sinh thái, trong những năm qua Hội An đã vươn lên thành một thành phố du lịch, điểm đến có sức hấp dẫn lớn ở miền Trung. Mỗi năm, Hội An đón trên 5 triệu khách, trong đó số lượng du khách quốc tế ngày càng tăng.

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Hội An là điểm đến được ưa thích không chỉ đối với người Việt Nam mà còn đối với rất nhiều du khách quốc tế, là niềm tự hào của Việt Nam. Sự kiện Những ngày Hội An tại Paris nằm trong khuôn khổ loạt sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp và 10 năm nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược.

Trong khuôn khổ Ngày văn hóa, các nghệ sĩ Quảng Nam đã trình bày nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm dấu ấn của miền Nam Trung bộ. Khán giả có dịp thưởng thức điệu múa Apsara, giới thiệu đời sống văn hóa tâm linh của người Chămpa, phỏng theo hình ảnh các vũ nữ dân tộc trên các đền tháp cổ tại Thánh địa Mỹ Sơn, hay làn điệu Trăng đỏ phố xưa gợi lên hình ảnh phố cổ Hội An, do các nghệ sĩ của đội nghệ thuật thành phố biểu diễn. Nhiều tiết mục nhạc cụ dân tộc, độc tấu đàn bầu, trò chơi dân gian đã nhận được sự tán thưởng của công chúng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết Hội An đã thiết lập mối quan hệ rất chặt chẽ với các cơ quan và tổ chức của Pháp. Hiện tại, Hội An đang phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xây dựng khu phố Pháp trên cơ sở phố Phan Bội Châu. Cơ quan viện trợ phát triển Pháp (AFD) đã tài trợ cho một dự án với tổng kinh phí đầu tư gần 1.000 tỷ đồng bảo vệ khu phố cổ.

Mới đây, Hội An phấn đấu xây dưng thành phố sáng tạo, đặt mục tiêu trở thành thành viên Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu do UNESCO tổ chức. UBND thành phố đã nộp hồ sơ gia nhập chương trình từ tháng 6/2023, dự kiến đến tháng 10 tới sẽ có kết quả chính thức. Nếu được tham gia, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ thực hiện tốt các tiêu chí của mạng lưới, tích cực chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, di sản, phát huy các giá trị sáng tạo để thúc đẩy kinh tế số trong thời gian tới.

Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999, với hơn 1.000 di tích kiến trúc mang đậm văn hóa Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Hội An cũng có khu sinh quyền Hồ Tràm đã được UNESCO công nhận từ năm 2009. Đây là những nền tảng văn hóa và sinh thái để thu hút du lịch.