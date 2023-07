3 di sản Việt Nam trong danh mục điểm đến ở Đông Nam Á của Wanderlust

(Ngày Nay) - Vịnh Hạ Long, Hội An và Phong Nha-Kẻ Bàng là 3 đại diện của Việt Nam được tạp chí du lịch nổi tiếng Wanderlust (Anh) lựa chọn trong danh sách 16 di sản UNESCO cần khám phá ở khu vực Đông Nam Á.

Wanderlust lựa chọn Vịnh Hạ Long là di sản đầu tiên trong danh sách này. Hạ Long (Quảng Ninh) thuộc vịnh Bắc bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam, bao gồm 1.696 hòn đảo lớn, nhỏ.

Hội An (Quảng Nam đứng thứ 6 trong danh sách này. Phố cổ Hội An (Quảng Nam) nằm bên bờ bắc hạ lưu sông Thu Bồn. Hội An là một đô thị cổ của Việt Nam.

Theo Wanderlust, Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới có lẽ bởi vẻ đẹp hoài cổ cùng sự yên bình của người dân địa phương. Phố cổ của Quảng Nam độc đáo với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa… đến các món ăn truyền thống của người dân địa phương.

Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) là di sản thứ 9 trong danh sách của Wanderlust.

Nằm ở khu vực núi đá vôi thuộc huyện Bố Trạch và Minh Hóa (Quảng Bình). Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng là một trong hai vùng karst lớn nhất thế giới với khoảng 300 hang động.

Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm đi rừng, vượt núi, đu dây và bơi trong hang ở khu vực Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ngày càng có nhiều hang động hấp dẫn được tìm thấy, nhiều tour khám phá mới với nhiều hoạt động hấp dẫn được khai thác.