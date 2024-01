Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Quy hoạch Điện VIII để tổ chức đầu tư các dự án nguồn điện, truyền tải, phụ tải, dưới sự chỉ đạo, điều hành, vận hành hệ thống điện của cơ quan quản lý Nhà nước; bảo đảm an toàn an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; do đó, cần "đặt hàng", lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất với hiệu quả cao nhất.

Theo Quy hoạch Điện VIII, từ nay đến năm 2030, tổng công suất bổ sung từ các dự án điện khí (30.424 MW) và điện gió ngoài khơi (6.000 MW) chiến khoảng 50% tổng công suất cần bổ sung, có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, việc phát triển điện khí và điện gió ngoài khơi sẽ giúp Việt Nam thực hiện cam kết trung hòa carbon vào năm 2050.

Về vướng mắc của các dự án liên quan đến thực hiện mục tiêu của Quy hoạch Điện VIII, Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét, rà soát toàn bộ trình tự thủ tục đầu tư dự án điện khí, trong đó có những cam kết dài hạn mang tính nguyên tắc của Chính phủ đối với nhà đầu tư.

Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tập đoàn năng lượng rà soát, đề xuất phương án cắt giảm thời gian thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư một dự án điện khí.

Căn cứ trên số liệu đánh giá ban đầu về tiềm năng điện gió ngoài khơi, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án thí điểm thăm dò, điều tra, khảo sát tiềm năng điện gió sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; quy hoạch, phê duyệt chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư, điều kiện cấp phép… cho các dự án điện gió ngoài khơi.

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập tổ công tác liên ngành, do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm tổ trưởng, có sự tham gia của lãnh đạo một số bộ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai thí điểm một số dự án điện gió ngoài khơi.

Trước đó, tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, hoạt động đầu tư các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực mới, do vậy, cần "xây dựng cơ chế, chính sách mới, chứ không dừng lại ở độ thí điểm".

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, trong quá trình đàm phán, triển khai dự án điện khí, các nhà đầu tư đề xuất cam kết bao tiêu sản lượng điện tối thiểu; chuyển ngang giá khí sang giá điện; cơ chế mua khí dài hạn…

Đối với các dự án điện gió ngoài khơi, Bộ Công Thương nhận thấy có một số bất cập, chưa đồng bộ, chưa thống nhất trong quy định pháp luật về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện điều tra, khảo sát, thăm dò, đo đạc; đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư; giao thoa, xung đột với các hoạt động khai thác sử dụng biển; khả năng tiếp cận vốn tín dụng, hệ thống truyền tải, đàm phán giá điện; bảo đảm an ninh quốc phòng…

Cùng với việc khẩn trương sửa đổi, tháo gỡ về pháp lý, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên kiến nghị, trước mắt, cần nghiên cứu, xem xét phương án giao cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện điều tra khảo sát, khảo sát, đo đạc, xác định tiềm năng điện gió ngoài khơi.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho rằng, để bảo đảm tiến độ đặt ra trong Quy hoạch Điện VIII, cần vừa thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi song song với sửa đổi, bổ sung các quy định.

Một số ý kiến khác đề nghị cần đánh giá tác động toàn diện đối với các kiến nghị, đề xuất của bộ, ngành tại cuộc họp để lựa chọn phương án tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió ngoài khơi về pháp lý; thành lập tổ công tác nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách mới; khẩn trương lập danh mục các dự án điện gió ngoài khơi theo Quy hoạch Điện VIII.