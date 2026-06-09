Không để bị động trong bất kỳ tình huống nào tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(Ngày Nay) - Ngày mai (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến làm thủ tục dự thi, chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 - kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh lần đầu tiên tổ chức thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai với tinh thần chủ động, chặt chẽ, kỹ lưỡng ở mọi khâu. Từ bảo mật đề thi, phòng chống gian lận công nghệ cao, bảo đảm an ninh, an toàn đến các phương án ứng phó thiên tai, tất cả đều đã được rà soát, diễn tập và sẵn sàng vận hành nhằm bảo đảm một kỳ thi nghiêm túc, công bằng và chất lượng.

Quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi và gần 50.000 phòng thi, huy động hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ.

Quy mô lớn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất, nhân lực và xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng để sẵn sàng cho kỳ thi.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia tiếp tục quán triệt phương châm tổ chức kỳ thi với tinh thần “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường”. Theo đó, “4 đúng” gồm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng vị trí chức trách và đúng thời điểm; “3 không” là không lơ là chủ quan, không gây áp lực quá mức cho thí sinh và không tự ý xử lý các tình huống bất thường; “2 tăng cường” là tăng cường trách nhiệm của người làm công tác thi và nâng cao ý thức chấp hành quy chế của thí sinh. Phương châm này được xem là kim chỉ nam xuyên suốt toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi, từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi và công bố kết quả.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ thi hàng năm là bảo đảm tuyệt đối bí mật đề thi và phòng ngừa nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương cho biết, trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các hình thức gian lận cũng trở nên tinh vi hơn. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm phát hiện sớm các nguy cơ vi phạm.

Theo ông Huỳnh Văn Chương, việc làm lộ, lọt đề thi không chỉ là hành vi vi phạm quy chế thi mà còn có thể liên quan đến hành vi làm lộ bí mật nhà nước và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền được thực hiện rộng rãi đến từng phụ huynh và học sinh nhằm nâng cao nhận thức, tránh những vi phạm đáng tiếc. Đồng thời, Bộ Công an đã phối hợp tập huấn cho toàn bộ các địa phương về nhận diện các hình thức gian lận mới bằng công nghệ cao, hướng dẫn cán bộ coi thi kỹ năng phát hiện các thiết bị ngụy trang tinh vi có thể được sử dụng trong phòng thi.

“Con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Cán bộ coi thi phải được tập huấn kỹ, nắm chắc quy chế, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tuyệt đối không chủ quan”, ông Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đề thi, Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các giải pháp bảo mật hiện đại. Ông Phạm Tiến Ngọc, đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết: Đơn vị đã xây dựng hai hệ thống thông tin phục vụ công tác bảo mật đề thi, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hệ thống dự phòng nhằm bảo đảm hoạt động liên tục trong mọi tình huống.

Từ cuối tháng 5, các hệ thống đã được vận hành thử nghiệm nhiều lần để kiểm tra khả năng đáp ứng và xử lý các tình huống giả định. Lực lượng cơ yếu cũng đã được bố trí tại tất cả các hội đồng ra đề thi và các điểm liên quan đến công tác bảo mật trên phạm vi cả nước. Mọi điều kiện kỹ thuật và nhân lực đều đã sẵn sàng để bảo đảm bí mật tuyệt đối đối với đề thi trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Không chỉ bảo đảm an toàn cho đề thi ở đất liền, các phương án riêng cũng được xây dựng đối với những địa bàn đặc thù như Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý... Việc truyền nhận thông tin, vận chuyển đề thi được chuẩn bị với nhiều phương án dự phòng để không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay các yếu tố khách quan.

Các địa phương vào trạng thái sẵn sàng cao nhất

Thời điểm tổ chức kỳ thi trùng với giai đoạn thời tiết diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trên cả nước. Đây cũng là một trong những nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý.

Theo Cục trưởng Huỳnh Văn Chương, có nơi có thể xảy ra nắng nóng kéo dài, trong khi một số địa phương khác lại đối mặt với nguy cơ dông lốc, mưa lớn, lũ quét hoặc sạt lở đất. Dù các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức thi trong điều kiện thời tiết bất lợi nhưng tuyệt đối không chủ quan. Mỗi địa phương phải xây dựng kịch bản cụ thể cho từng tình huống, từ mất điện, ngập lụt, chia cắt giao thông đến các phương án vận chuyển đề thi, bài thi thay thế. Việc theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết từ cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia phải được thực hiện liên tục để kịp thời đưa ra các cảnh báo và phương án ứng phó phù hợp.

Đến thời điểm này, tất cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng bước vào kỳ thi. Tại nhiều tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ đi lại, ăn ở cho thí sinh nhằm bảo đảm không em nào phải bỏ thi vì điều kiện khách quan.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng thí sinh lớn nhất cả nước với gần 143.000 thí sinh tại 246 điểm thi và hơn 6.000 phòng thi. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố đã tổ chức tập huấn cho hơn 25.000 cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ thi; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để triển khai các giải pháp phòng chống gian lận công nghệ cao. Riêng đối với điểm thi tại Côn Đảo, nhiều phương án vận chuyển đề thi bằng đường hàng không đã được chuẩn bị để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại Thanh Hóa, địa phương có gần 43.000 thí sinh dự thi với 83 điểm thi và 1.865 phòng thi. Tỉnh đã huy động gần 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống camera giám sát, phòng chứa đề thi, bài thi, hệ thống điện dự phòng và các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đối với những khu vực miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở đất, các phương án dự phòng đã được xây dựng chi tiết, sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết.

An Giang cũng là địa phương có quy mô lớn với gần 40.000 thí sinh và 78 điểm thi chính thức. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chia sẻ: Đến nay, tỉnh đã hoàn thành công tác chuẩn bị về tất cả các điều kiện để bước vào kỳ thi. Đối với đặc khu Phú Quốc, nơi có hơn 1.400 thí sinh dự thi, tỉnh đã xây dựng ba phương án vận chuyển đề thi khác nhau, bao gồm đường bộ kết hợp đường thủy, đường hàng không từ Cần Thơ và đường hàng không từ Thành phố Hồ Chí Minh nhằm bảo đảm chủ động trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo lịch thi, chiều 10/6, thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 11/6 thi môn Ngữ văn và Toán; sáng 12/6, thí sinh hoàn thành các môn tự chọn. Nhắn gửi tới thí sinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương chia sẻ: Các em đã trải qua một quá trình học tập, ôn luyện dài. Giai đoạn này cần giữ tinh thần thoải mái, tự tin và chuẩn bị tốt về sức khỏe, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để bước vào kỳ thi với trạng thái tốt nhất.

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ cùng sự chuẩn bị từ sớm, từ xa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc của toàn xã hội, mọi điều kiện cần thiết cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 cơ bản đã được hoàn tất. Từ những điểm thi ở trung tâm đô thị lớn đến các xã đảo, vùng sâu, vùng xa, tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm đang được phát huy ở mức cao nhất. Khi mọi khâu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, điều được kỳ vọng nhất lúc này là một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, tạo niềm tin cho xã hội và mở ra những cơ hội mới trên hành trình học tập của học sinh.