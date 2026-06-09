Khu nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh: Nơi gìn giữ ngọn lửa tinh thần cách mạng

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(Ngày Nay) - Khu nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh ở làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình) không chỉ là một di tích lịch sử văn hóa quốc gia vô giá, mà từ lâu đã trở thành một “địa chỉ đỏ” thiêng liêng, nơi gìn giữ và truyền tải trọn vẹn ngọn lửa tinh thần cách mạng.
Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh nằm trong khuôn viên rộng hơn 500m², giữ nguyên lối kiến trúc đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ
Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh nằm trong khuôn viên rộng hơn 500m², giữ nguyên lối kiến trúc đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ

Không gian thấm đẫm lịch sử và cốt cách giản dị của người chiến sĩ cộng sản

Khu nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh được công nhận Di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia năm 1994. Ngoài công trình nhà lưu niệm bằng gỗ 5 gian lợp ngói vảy cá, còn có nhà khách, nhà lợp mái bổi, khuôn viên có ao cá, vườn cây xanh mát quanh năm, sân gạch đỏ, tường bao quanh với phong cách kiến trúc truyền thống của vùng quê Bắc Bộ xưa.

Bà Vũ Thanh Lịch, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình cho biết: "Đây là nơi sinh ra và lớn lên của cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Ngôi nhà được Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng, ông nội của cố Tổng Bí thư xây dựng vào năm 1902. Nhà lưu niệm nằm trong khuôn viên rộng hơn 500m², giữ nguyên lối kiến trúc đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ".

Khu nhà lưu niệm là địa điểm mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quan trọng của tỉnh Ninh Bình và quê hương Xuân Hồng. Nơi đây lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trường Chinh gắn với từng giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp chính trị của cố Tổng Bí thư.

Khu nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh: Nơi gìn giữ ngọn lửa tinh thần cách mạng ảnh 1
Khu nhà lưu niệm lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý về cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh

"Nơi đây cũng từng là cơ sở in tài liệu bí mật phục vụ phong trào cách mạng. Những hiện vật và tư liệu được lưu giữ giúp người dân, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về hành trình hơn 60 năm hoạt động cách mạng đầy kiên trung và sáng tạo của đồng chí Trương Chinh – một trong những người đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để tiến lên con đường độc lập, thống nhất và phát triển", bà Vũ Thanh Lịch cho biết thêm.

Mỗi hiện vật được trưng bày tại di tích, từ những kỷ vật giản dị như giường nghỉ, bàn làm việc, tài liệu, cho đến những bản thảo luận cương chính trị, những bài thơ, bài báo cách mạng đều mang trong mình một câu chuyện lịch sử sâu sắc.

Đối với du khách, bạn trẻ lần đầu tiên được đặt chân đến Khu nhà lưu niệm, không chỉ được chiêm ngưỡng những di vật gắn liền với cuộc đời cách mạng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh mà còn cảm nhận được rõ nét cốt cách thanh cao, lối sống giản dị, khiêm nhường nhưng vô cùng kiên định của cố Tổng Bí thư.

Khu nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh: Nơi gìn giữ ngọn lửa tinh thần cách mạng ảnh 2
Khu nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh – Nơi gìn giữ ngọn lửa tinh thần cách mạng

Sáng mãi ngọn lửa tinh thần cách mạng

Đứng trước chân dung và những kỷ vật của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, trong lòng mỗi du khách đều dâng trào một niềm xúc động nghẹn ngào và không giấu nổi sự thán phục trước một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn.

Em Thanh Tâm (Học sinh Trường TPHT Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư, Ninh Bình) chia sẻ: "Trước đây em chỉ biết đến cố Tổng Bí thư Trường Chinh qua những trang sách lịch sử hay các bài giảng trên lớp. Nhưng khi được đặt chân đến Khu nhà lưu niệm, được nghe những câu chuyện kể về chặng đường hoạt động cách mạng kiên trung, những đóng góp to lớn cho lịch sử đất nước, khiến em không khỏi xúc động.

Sự xúc động ấy không chỉ dừng lại ở những giọt nước mắt hay sự trầm trồ, mà chuyển hóa thành niềm tự hào dân tộc một cách tự nhiên sâu sắc".

Em Trần Nghị (du khách Thanh Hoá) xúc động chia sẻ: "Sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân khi gặp gỡ ngọn lửa cách mạng của ông cha đã tạo nên một nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ, giúp chúng em nhận thức được vai trò, trách nhiệm lớn lao của mình trong công cuộc học tập, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Chuyến tham quan di tích không chỉ là một bài học lịch sử trực quan sinh động, mà còn là một diễn đàn tư tưởng, nơi mỗi người trẻ tự soi rọi lại bản thân, từ đó hạ quyết tâm đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, không ngừng học tập, sáng tạo và sẵn sàng dấn thân vào những nơi đầu sóng ngọn gió, những việc khó mà Tổ quốc cần".

Khu nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh: Nơi gìn giữ ngọn lửa tinh thần cách mạng ảnh 3
Nhà mái bổi trong Khu nhà lưu niệm mang đậm nếp sống, không gian văn hoá đặc trưng làng quê Bắc Bộ

Bà Vũ Thanh Lịch, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình cho biết: "Trong những năm qua, Khu nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã trở thành “địa chỉ đỏ” quen thuộc của các chương trình, hoạt động ngoại khóa, và trải nghiệm “về nguồn” của học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh".

Thông qua hoạt động tham quan, nghe thuyết minh, giới thiệu, quan sát và tìm hiểu tư liệu, hiện vật giúp du khách cũng như thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước, hiếu học của làng Hành Thiện.

Bên cạnh đó, còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm như: dâng hương, giữ gìn cảnh quan di tích, chăm sóc cây xanh, cảm nhận nếp sống và không gian văn hóa đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Những hoạt động này không chỉ giúp di tích lịch sử trở nên sinh động mà còn bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ.

Khu nhà lưu niệm của cố Tổng Bí thư Trường Chinh trong hàng chục năm qua cũng như trong tương lai sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với tương lai rực rỡ. Ngọn lửa cách mạng, tinh thần đổi mới, lòng yêu nước nồng nàn được gìn giữ tại nơi đây đã, đang và luôn luôn rực sáng soi đường cho thế hệ trẻ vững vàng bước tiếp, viết tiếp những trang sử hào hùng trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

PV
Khu nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh xã Xuân Hồng tỉnh Ninh Bình tinh thần cách mạng

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