Kiệt tác của danh họa Gustav Klimt được bán với giá 108 triệu USD

(Ngày Nay) - Bức tranh "Lady with a Fan" của danh họa người Áo Gustav Klimt đã được bán với giá 108 triệu USD trong phiên đấu giá của Sotheby's ở London (Anh) ngày 27/6 vừa qua, theo đó trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt nhất trong lịch sử đấu giá ở châu Âu.

Bức chân dung này đã thuộc về chủ nhân mới - một nhà sưu tập tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) - sau cuộc đấu giá kéo dài 10 phút, với mức giá 74 triệu bảng Anh (94,35 triệu USD) - vượt xa trị giá ước tính trước khi mở bán là 65 triệu bảng Anh. Tính cả khoản phí bảo hiểm mà người mua trả cho "Lady with a Fan", bức họa này có tổng chi phí 108 triệu USD.

"Lady with a Fan" là bức chân dung cuối cùng mà danh họa Áo Gustav Klimt hoàn thành trước khi ông qua đời năm 1918. Được vẽ từ năm 1917 tới 1918, bức tranh kích thước 100x100 cm mô tả một phụ nữ (không xác định được danh tính) mặc áo choàng mềm mại, tay cầm quạt, gương mặt mỉm cười tự tin, trên phông nền rực rỡ, mang đậm màu sắc phương Đông với những họa tiết điển hình là hình ảnh chim phượng hoàng, hạc, rồng và hoa sen. Lần gần nhất trước đó "Lady with a Fan" được đấu giá là năm 1994 tại New York (Mỹ), khi đó tác phẩm này được mua với giá 11,6 triệu USD.

Ở lần đấu giá này, "Lady with a Fan" đã đánh bại kỷ lục đấu giá trước đó tại châu Âu cho một tác phẩm nghệ thuật. Trước đó, năm 2010, tác phẩm điêu khắc "Walking Man I" của nghệ sĩ Alberto Giacometti được Sotheby's bán với giá 104,3 triệu USD (65 triệu bảng Anh), bao gồm cả khoản phí bảo hiểm.

Nổi tiếng với những bức tranh nghệ thuật táo bạo, danh họa Klimt là một đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa hiện đại trong nghệ thuật vào đầu thế kỷ 20. Tác phẩm của ông thường được mua với giá rất cao, kỷ lục là bức "Water Serpents II", hơn 183 triệu USD - tác phẩm xếp thứ 7 trong số 10 bức tranh đắt nhất thế giới hiện nay. Tạp chí The Times xếp Gustav Klimt trong số 10 họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20.