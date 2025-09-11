Kuehne+Nagel và Tập đoàn LEGO khai trương trung tâm phân phối khu vực mới tại Việt Nam nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương

(Ngày Nay) - Kuehne+Nagel và Tập đoàn LEGO Group công bố mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài qua lễ khai trương Trung tâm Phân phối Khu vực mới tại Đồng Nai, Việt Nam. Trung tâm này sẽ đóng vai trò là đầu mối phân phối cho các sản phẩm được sản xuất từ LEGO Manufacturing Việt Nam – nhà máy mới nhất của LEGO tại TP. Hồ Chí Minh, vừa đi vào hoạt động đầu năm nay.

Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ cung ứng sản phẩm cho các thị trường Úc, New Zealand, Malaysia, Singapore và Nhật Bản, đồng thời dự kiến mở rộng sang các thị trường như Ấn Độ, Indonesia và nhiều quốc gia khác vào năm 2026. Kuehne+Nagel sẽ phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động logistics cho trung tâm, bao gồm vận chuyển từ nhà máy LEGO tại Việt Nam và Trung Quốc đại lục, thủ tục hải quan, kho ngoại quan, vận tải đường biển và phân phối đến các Trung tâm Phân phối Địa phương (LDCs) trong khu vực.

“Trung tâm phân phối khu vực mới tại Đồng Nai sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của khu vực thông qua việc tạo ra chuỗi cung ứng ngắn hơn và linh hoạt hơn,” ông P. Venkatram, Phó Chủ tịch Chuỗi Cung ứng APAC–Trung Quốc của Tập đoàn LEGO, chia sẻ. “Chúng tôi trân trọng mối quan hệ hợp tác bền chặt với Kuehne+Nagel. Với chuyên môn logistics vượt trội, Kuehne+Nagel đã cùng LEGO mang niềm vui học tập thông qua vui chơi đến với hàng triệu trẻ em trong khu vực”.

Cơ sở vừa khánh thành có tổng diện tích 10.200 m², được trang bị kho ngoại quan, khu đóng gói chuyên dụng và các dịch vụ giá trị gia tăng. Khi hoàn thiện và đi vào vận hành đầy đủ công năng vào năm 2026, trung tâm phân phối này sẽ xử lý hơn 150 container mỗi tuần, có sức chứa 33.000 pallet và có thể mở rộng lên đến 16.360 m², đảm bảo sức chứa cần thiết cho nhu cầu mở rộng sau này. “Quan hệ hợp tác với Tập đoàn LEGO nhấn mạnh cam kết chung của chúng tôi về tính hiệu quả vận hành và phát triển bền vững lâu dài,” ông Bjoern Traemann, Giám đốc Điều hành Kuehne+Nagel Việt Nam, cho biết. “Không chỉ quản lý chuỗi các hoạt động trong quá trình hoàn tất đơn hàng của họ, chúng tôi còn tích cực đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững rộng hơn trong chuỗi cung ứng của họ, bao gồm việc sử dụng Nhiên liệu Hàng hải Bền vững (Sustainable Marine Fuel) cho tất cả các lô hàng container toàn cầu và triển khai xe điện cho khâu giao hàng chặng cuối. Chúng tôi tự hào là một phần của chuỗi cung ứng được xây dựng vì một tương lai bền vững.”

Trung tâm phân phối tại Đồng Nai đạt chứng nhận LEED Gold, được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời và đồng hồ đo năng lượng thông minh nhằm tối ưu hóa tiêu thụ điện và giảm phát thải. Đây là trung tâm phân phối khu vực thứ năm của LEGO trên toàn cầu và là trung tâm thứ hai tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bên cạnh trung tâm tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trước đó, LEGO đã khai trương một trung tâm phân phối mới tại Tessenderlo, Bỉ vào năm ngoái, cũng do Kuehne+Nagel vận hành để phục vụ khách hàng tại châu Âu.