Kuehne+Nagel và Tập đoàn LEGO khai trương trung tâm phân phối khu vực mới tại Việt Nam nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Kuehne+Nagel và Tập đoàn LEGO Group công bố mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài qua lễ khai trương Trung tâm Phân phối Khu vực mới tại Đồng Nai, Việt Nam. Trung tâm này sẽ đóng vai trò là đầu mối phân phối cho các sản phẩm được sản xuất từ LEGO Manufacturing Việt Nam – nhà máy mới nhất của LEGO tại TP. Hồ Chí Minh, vừa đi vào hoạt động đầu năm nay.
Kuehne+Nagel và Tập đoàn LEGO khai trương trung tâm phân phối khu vực mới tại Việt Nam nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ cung ứng sản phẩm cho các thị trường Úc, New Zealand, Malaysia, Singapore và Nhật Bản, đồng thời dự kiến mở rộng sang các thị trường như Ấn Độ, Indonesia và nhiều quốc gia khác vào năm 2026. Kuehne+Nagel sẽ phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động logistics cho trung tâm, bao gồm vận chuyển từ nhà máy LEGO tại Việt Nam và Trung Quốc đại lục, thủ tục hải quan, kho ngoại quan, vận tải đường biển và phân phối đến các Trung tâm Phân phối Địa phương (LDCs) trong khu vực.

“Trung tâm phân phối khu vực mới tại Đồng Nai sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của khu vực thông qua việc tạo ra chuỗi cung ứng ngắn hơn và linh hoạt hơn,” ông P. Venkatram, Phó Chủ tịch Chuỗi Cung ứng APAC–Trung Quốc của Tập đoàn LEGO, chia sẻ. “Chúng tôi trân trọng mối quan hệ hợp tác bền chặt với Kuehne+Nagel. Với chuyên môn logistics vượt trội, Kuehne+Nagel đã cùng LEGO mang niềm vui học tập thông qua vui chơi đến với hàng triệu trẻ em trong khu vực”.

Kuehne+Nagel và Tập đoàn LEGO khai trương trung tâm phân phối khu vực mới tại Việt Nam nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương ảnh 1

Cơ sở vừa khánh thành có tổng diện tích 10.200 m², được trang bị kho ngoại quan, khu đóng gói chuyên dụng và các dịch vụ giá trị gia tăng. Khi hoàn thiện và đi vào vận hành đầy đủ công năng vào năm 2026, trung tâm phân phối này sẽ xử lý hơn 150 container mỗi tuần, có sức chứa 33.000 pallet và có thể mở rộng lên đến 16.360 m², đảm bảo sức chứa cần thiết cho nhu cầu mở rộng sau này. “Quan hệ hợp tác với Tập đoàn LEGO nhấn mạnh cam kết chung của chúng tôi về tính hiệu quả vận hành và phát triển bền vững lâu dài,” ông Bjoern Traemann, Giám đốc Điều hành Kuehne+Nagel Việt Nam, cho biết. “Không chỉ quản lý chuỗi các hoạt động trong quá trình hoàn tất đơn hàng của họ, chúng tôi còn tích cực đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững rộng hơn trong chuỗi cung ứng của họ, bao gồm việc sử dụng Nhiên liệu Hàng hải Bền vững (Sustainable Marine Fuel) cho tất cả các lô hàng container toàn cầu và triển khai xe điện cho khâu giao hàng chặng cuối. Chúng tôi tự hào là một phần của chuỗi cung ứng được xây dựng vì một tương lai bền vững.”

Trung tâm phân phối tại Đồng Nai đạt chứng nhận LEED Gold, được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời và đồng hồ đo năng lượng thông minh nhằm tối ưu hóa tiêu thụ điện và giảm phát thải. Đây là trung tâm phân phối khu vực thứ năm của LEGO trên toàn cầu và là trung tâm thứ hai tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bên cạnh trung tâm tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trước đó, LEGO đã khai trương một trung tâm phân phối mới tại Tessenderlo, Bỉ vào năm ngoái, cũng do Kuehne+Nagel vận hành để phục vụ khách hàng tại châu Âu.

Quỳnh Hoa
Kuehne+Nagel Tập đoàn LEGO

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cuba tiếp tục gặp sự cố mất điện trên toàn quốc
Cuba tiếp tục gặp sự cố mất điện trên toàn quốc
(Ngày Nay) - Ngày 10/9, Cuba lại gặp sự cố mất điện trên toàn quốc lần thứ 5 trong vòng chưa đầy một năm qua. Trước đó vài ngày, 5 tỉnh miền Đông đảo quốc Caribe này cũng vừa bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện diện rộng.
EU ra Thông điệp Liên minh giữa sóng gió
EU ra Thông điệp Liên minh giữa sóng gió
(Ngày Nay) - Ngày 10/9, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã đọc Thông điệp Liên minh năm 2025, phác họa những ưu tiên chiến lược của khối trong năm tới. Tuy nhiên, khác với những năm trước, lần này Thông điệp được đưa ra trong một bối cảnh chính trị và địa chính trị nặng nề hơn bao giờ hết, khi Liên minh châu Âu (EU) đang đứng giữa những sóng gió chưa từng có kể từ sau khủng hoảng nợ công và Brexit.
Nhiều rủi ro về sức khỏe khi tập luyện Pickleball không đúng cách
Nhiều rủi ro về sức khỏe khi tập luyện Pickleball không đúng cách
(Ngày Nay) - Những năm gần đây, Pickleball đã trở thành môn thể thao thịnh hành, có sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thể thao, từ người trẻ đến người cao tuổi, từ giới văn nghệ sĩ đến dân văn phòng cùng tham gia tập luyện góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng tại TP Hồ Chí Minh.